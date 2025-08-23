ТСН у соціальних мережах

Здоров'я

Здоров’я
Забудьте про пігулки: які продукти знижують тиск

Існує особлива дієта у разі гіпертонії, а додавання кількох продуктів до вашого раціону може знизити ризики виникнення проблеми.

Віра Хмельницька
Якщо у вас високий тиск - вживайте ківі

Якщо у вас високий тиск — вживайте ківі / © pixabay.com

Правильне харчування — це потужний інструмент для контролю гіпертонії. Для деяких людей зміни в раціоні дають змогу знизити тиск без ліків або мінімізувати їх використання. Передусім йдеться про продукти які містять клітковину, омега-3 жирні кислоти, антиоксиданти, вітамін D і такі важливі мінерали, як-от кальцій, калій і магній. Вони позитивно впливають на роботу серцево-судинної системи та артеріальний тиск.

Продукти, які допомагають нормалізувати тиск

Йогурт

Натуральний або грецький йогурт багатий на кальцій, магній і калій — мінерали, які допомагають підтримувати нормальний тиск. Вживайте його з фруктами або горіхами для додаткової користі.

Ягоди

Чорниця та полуниця містять антоціани, які сприяють поліпшенню стану судин. Додавайте їх у кашу, йогурт або їжте як самостійний перекус.

Буряк

Цей овоч багатий на нітрати, які організм перетворює на оксид азоту, що розслабляє судини. Його можна вживати в салатах, запікати або пити буряковий сік.

Зелень

Шпинат, капуста та інша листова зелень містять нітрати, що поліпшують кровообіг. Використовуйте їх у супах, салатах або гарнірах.

Риба

Лосось і скумбрія — джерело омега-3 жирних кислот і вітаміну D, які корисні для серця і судин.

Цілісні зерна

Вівсянка, кіноа і цільнозерновий хліб насичені клітковиною, що знижує рівень поганого холестерину і артеріального тиску.

Фісташки

Несолоні горіхи допомагають нормалізувати тиск і додають різноманітності в раціон.

Банани

Калій, що міститься в бананах, виводить надлишки натрію і допомагає судинам розслаблятися. Корисні також гриби, квасоля та авокадо.

Ківі

Цей фрукт багатий на антиоксиданти і вітаміни, які допомагають знизити тиск. Вживайте його у свіжому вигляді або додавайте в салати.

Одна людина з десяти має підвищений тиск у віці від 20 до 40 років і п’ять людей з десяти — у віці від 50-60 років. Це захворювання дошкуляє не лише українцям. У світі кожна третя доросла людина має гіпертонію.

Раніше ми писали, що гірше для здоров’я: понижений чи підвищений артеріальний тиск. Більше про це читайте у новині.

