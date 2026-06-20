Забудьте про піжаму: експерти розповіли, чому важливо спати голяка

Сон / © Pixabay

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Комфортний та глибокий сон — це запорука гарного самопочуття, високого рівня енергії та міцного здоров’я. Проте чимало людей щоночі роблять помилку, загортаючись у теплі піжами, халати чи нічні майки. Медики та експерти з якості сну наголошують: відпочивати краще повністю оголеними.

Про це пише Spiker.Club.

Перша перевага полягає у банальному спрощенні щоденної рутини. Життя сучасної людини сповнене складних завдань, тож не варто ускладнювати його ще й у ліжку. За відсутності піжами зникає потреба шукати для неї місце у шафі чи витрачати зайві кошти на купівлю домашнього текстилю. Щоправда, у такому разі експерти радять дещо частіше прати постільну білизну.

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Окрім цього, відсутність домашнього одягу для сну не дозволить вам передчасно розслабитися та провести залишок вечора у пасивному стані на дивані. Поки ви не лягли у ліжко, ви залишаєтеся більш рухливими та активними. Для багатьох людей відсутність одягу під ковдрою дарує омріяне відчуття психологічної свободи, коли хочеться просто насолоджуватися моментом.

Максимальне тактильне зближення з партнером

Для тих, хто перебуває у стосунках або шлюбі, сон без одягу є справжнім маст-хевом. Спільний відпочинок голяка запускає складні психологічні та фізіологічні процеси, які зміцнюють родину.

«Коли партнери сплять оголеними в одному ліжку, суттєво збільшуються тактильні відчуття та контакт шкіри до шкіри. Це стимулює вироблення окситоцину — гормону ніжності та прив’язаності. Подібний підхід гарантовано покращує емоційні та інтимні відносини між парою», — зазначають експерти з психології.

Надійний захист від шкірних захворювань

Протягом усього дня тіло людини перебуває у закритому стані: під офісним одягом, формою чи цупкими джинсами. Вночі організму вкрай необхідно давати повну свободу для відновлення.

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«Тілу потрібне повітря. Коли людина спить голяка, всі інтимні зони та пахви нарешті отримують можливість дихати. Це суттєво знижує ризик виникнення різноманітних дерматологічних проблем, подразнень та грибкових інфекцій, які часто розвиваються у теплому й вологому середовищі, створеному тканиною піжами», — наголошують лікарі-дерматологи.

Нормалізація рівня гормону стресу

Одним із найважливіших факторів користі сну без одягу є контроль рівня кортизолу — так званого гормону стресу. Коли людина спить у піжамі під товстою ковдрою, температура тіла часто підвищується, що провокує надмірне вироблення цього гормону. Це призводить до тривожності та неспокійного сну.

«Якщо спати голяка, організм може самостійно та природно регулювати рівень кортизолу. За умов відсутності зайвого одягу підтримується оптимальна прохолодна температура тіла, яка є ідеальною для здорового метаболізму та глибоких фаз сну. Як результат — зранку ви почуватиметеся значно бадьорішими та спокійнішими», — резюмують фахівці-сомнологи.

Нагадаємо, проблеми із засинанням часто пов’язують зі стресом або режимом дня, однак лікарі наголошують: значний вплив має і щоденне харчування. Окрім добре відомих «сонних» продуктів на кшталт вишні чи індички, існує низка менш очевидних, але ефективних варіантів, які допомагають організму розслабитися та легше перейти у фазу сну.

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