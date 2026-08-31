Щоб накачати сідниці, не досить просто робити вправи / © Pixabay

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Яка дівчина не мріє мати струнку й підтягнуту фігуру, а також пружні як горіх сідниці. Однак існує чимало міфів про те, що можна і не можна робити в гонитві за формами мрії.

Тренерка Оксана Успенська в коментарі ТСН розвіяла популярні міфи і пояснила, що треба робити для пружних сідниць.

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Важливо розуміти, що великий сідничний м’яз — один із найсильніших і найбільших м’язів людини, тому він швидко збільшується в об’ємі.

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Чи правда, що тільки жінки повинні виконувати вправи для сідниць

Ні, не правда. Тому що сідничний м’яз бере участь у триманні попереку, у сталізуванні тазу. Якщо, наприклад, чоловік хоче сильні ноги, то йому обов’язково треба робити вправи на сідниці. Єдина різниця в тому, що жінки хочуть отримати сідниці округлої форми, а чоловіки — для сили, витривалості.

Найефективніший спосіб зміцнити сідниці — виконувати вправи з власною вагою

Якщо зміцнити сідниці, то так. Однак потрібно створювати навантаження на сідниці, поступово збільшуючи його. Не тільки робити вправи на кількість і навантажувати поступово потрібно також.

Присідання — найкраща вправа для сідниць

Не зовсім так. Присідання задіюють передню частину стегна, квадріцепс і біцепс. Зі слів тренерки, сідничний міст — більш ефективна права.

Єдиний спосіб досягти прогресу — це тренування з обтяженнями

Це не єдиний спосіб, але він самий оптимальний, потому що можна поступово збільшувати навантажування. Можна і з власною вагою прогресувати. Наприклад, збільшуєте кількість повторень, ускладнюєте вправи.

Тренуючи сідниці, ви можете повністю змінити їх форму

Ви можете заокруглити форму, підтягнути, але не змінити. Причина — генетично може бути закладена інша форма.

Якщо ваша сідниця не болить наступного дня — тренування було марним

Ні, немарним. Коли болить сідниця, то це називається крепатура. Це не дуже добре. Коли не відчуває наступного дня, то вправа виконана правильно і без перевантаження конкретного м’яза.

Що радить тренерка ще

Слідкуйте за харчуванням

Тренування повинні бути спрямовані на збільшення м`язової маси

Використовуйте обтяження

Збільшуйте навантаження поступово

Обов`язково повноцінно відновлюйтеся після тренування

Раніше ми писали про те, як накачати прес і що для цього потрібно робити. Більше корисних порад читайте у новині.

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