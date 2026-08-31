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Забудьте про присідання: які міфи заважають накачати гарні сідниці — поради тренерки
Підтягнуті сідниці завжди виглядають привабливо. Саме тому багато жінок часто замислюються, як їх швидко накачати.
Яка дівчина не мріє мати струнку й підтягнуту фігуру, а також пружні як горіх сідниці. Однак існує чимало міфів про те, що можна і не можна робити в гонитві за формами мрії.
Тренерка Оксана Успенська в коментарі ТСН розвіяла популярні міфи і пояснила, що треба робити для пружних сідниць.
Важливо розуміти, що великий сідничний м’яз — один із найсильніших і найбільших м’язів людини, тому він швидко збільшується в об’ємі.
Чи правда, що тільки жінки повинні виконувати вправи для сідниць
Ні, не правда. Тому що сідничний м’яз бере участь у триманні попереку, у сталізуванні тазу. Якщо, наприклад, чоловік хоче сильні ноги, то йому обов’язково треба робити вправи на сідниці. Єдина різниця в тому, що жінки хочуть отримати сідниці округлої форми, а чоловіки — для сили, витривалості.
Найефективніший спосіб зміцнити сідниці — виконувати вправи з власною вагою
Якщо зміцнити сідниці, то так. Однак потрібно створювати навантаження на сідниці, поступово збільшуючи його. Не тільки робити вправи на кількість і навантажувати поступово потрібно також.
Присідання — найкраща вправа для сідниць
Не зовсім так. Присідання задіюють передню частину стегна, квадріцепс і біцепс. Зі слів тренерки, сідничний міст — більш ефективна права.
Єдиний спосіб досягти прогресу — це тренування з обтяженнями
Це не єдиний спосіб, але він самий оптимальний, потому що можна поступово збільшувати навантажування. Можна і з власною вагою прогресувати. Наприклад, збільшуєте кількість повторень, ускладнюєте вправи.
Тренуючи сідниці, ви можете повністю змінити їх форму
Ви можете заокруглити форму, підтягнути, але не змінити. Причина — генетично може бути закладена інша форма.
Якщо ваша сідниця не болить наступного дня — тренування було марним
Ні, немарним. Коли болить сідниця, то це називається крепатура. Це не дуже добре. Коли не відчуває наступного дня, то вправа виконана правильно і без перевантаження конкретного м’яза.
Що радить тренерка ще
Слідкуйте за харчуванням
Тренування повинні бути спрямовані на збільшення м`язової маси
Використовуйте обтяження
Збільшуйте навантаження поступово
Обов`язково повноцінно відновлюйтеся після тренування
Раніше ми писали про те, як накачати прес і що для цього потрібно робити. Більше корисних порад читайте у новині.