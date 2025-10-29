Забудьте про виснажливі тренування: вчені відкрили простий секрет довголіття

Довголіття

Реклама

Забудьте про годинні виснажливі тренування. Згідно з проривним дослідженням, опублікованим у Британському журналі спортивної медицини, усе, що потрібно для значного покращення здоров’я і подовження життя, — це короткі, інтенсивні «перекуси для фізичних вправ» (Exercise snacks).

Про це пише Health.yahoo.

Концепція «exercise snacks» пропонує перетворити брак часу на перевагу. Вчені довели, що навіть сплески активності, що тривають п’ять хвилин або менше, якщо їх повторювати кілька разів на день, можуть радикально вплинути на кардіореспіраторну форму.

Реклама

Секрет у мікродозах

Спортивний кардіолог доктор Обрі Грант пояснює, що цей підхід ідеально бореться з головним ворогом сучасності — малорухливим способом життя. Дослідження, яке охопило понад 400 неактивних та літніх людей, показало:

Короткі сесії руху значно покращують здатність серця та легень доставляти кисень, що є найсильнішим предиктором довголіття. Такий режим легко інтегрується в повсякденне життя: «перекуси» — це швидкий підйом сходами, кілька присідань між зустрічами або інтенсивна ходьба лише на кілька хвилин.

«Фізичні вправи не обов’язково мають означати годину в спортзалі. Це можуть бути три хвилини тут і п’ять хвилин там», — стверджує доктор Грант.

Гнучкість як запорука успіху

Найбільше вразило вчених те, що завдяки простоті та гнучкості, учасники дослідження легко дотримувалися цього режиму. Персональний тренер Стівен Шихан зазначає, що «перекуси» є справжньою знахідкою для тих, кому 150 хвилин щотижневої активності здаються непідйомною метою. Ці мікротренування слугують трампліном до кращої фізичної форми, адже на початку «регулярність важливіша за тривалість».

Експерти наголошують, хоча «еxercise snacks» зміцнюють серце, вони не забезпечують достатньої силової підготовки. Для комплексного здоров’я кісток та м’язів необхідно додавати кілька разів на тиждень присідання, віджимання або вправи з гантелями.

Реклама

Нагадаємо, менша кількість денного світла впливає на наші біологічні ритми, викликаючи сонливість, роздратованість або навіть легку форму сезонної депресії. На щастя, кілька простих звичок допоможуть залишатися бадьорими та продуктивними протягом усього дня.

Раніше повідомлялося, що Україні краще остаточно відмовитися від переведення годинників і залишитися на зимовому часі. Таке рішення не лише спростить повсякденне життя, а й позитивно вплине на здоров’я нації. Про це в етері Українського Радіо повідомив президент Української асоціації медицини сну, кардіолог‑сомнолог, головний лікар Лабораторії сну та кандидат медичних наук Юрій Погорецький.