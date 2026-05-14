Забудьте про виснажливі дієти: просте правило харчування реально зупиняє старіння

Невелике обмеження в їжі зупиняє старіння клітин

Десятиліттями лікарі побоювалися, що тривале та цілеспрямоване скорочення калорій може непомітно виснажити організм, позбавивши його життєво необхідних вітамінів і мінералів. Проте нові дані одного з найтриваліших випробувань на людях остаточно розвіяли ці страхи: виявилося, що обмеження калорійності не лише не збіднює дієту, а й робить її значно якіснішою.

Про результати цього масштабного медичного експерименту пише Earth.com.

Експеримент CALERIE 2: менше калорій, більше користі

Те, що обмеження калорій уповільнює старіння у хробаків, мух, мишей і мавп, наука знала давно. Але чи працює це для людей — залишалося загадкою, оскільки дослідники боялися довести добровольців до недоїдання. Саме це занепокоєння лягло в основу дизайну дослідження під назвою CALERIE 2, яке очолила Сьюзан Б. Расетт з Університету штату Арізона (ASU).

Експеримент тривав два роки у трьох різних центрах США. В ньому взяли участь 218 здорових дорослих людей переважно віком під 40 років (близько 70% становили жінки), які не мали проблем із зайвою вагою. Учасникам поставили амбітну мету — скоротити споживання калорій на 25%. І хоча середній показник по групі становив лише близько 12%, подальші аналізи показали, що навіть такого помірного скорочення виявилося цілком достатньо, щоб уповільнити темпи біологічного старіння організму.

Несподівані результати: дієта стала якіснішою

Протягом двох років науковці ретельно аналізували щоденники харчування учасників за трьома ключовими критеріями: достатня кількість поживних речовин, відповідність федеральним стандартам здорового харчування та рівень запалення, який провокує їжа.

Усі три показники продемонстрували позитивну динаміку. Якість раціону стрімко зросла, а маркери запалення впали, причому цей ефект тримався всі два роки, а не був короткочасним сплеском. Лише Індекс здорового харчування зріс на понад сім пунктів, що зазвичай досягається лише жорсткими медичними дієтами.

Важливо, що хоча учасники й приймали базові мультивітаміни як «страхування», основну масу необхідних мікроелементів вони отримували саме з реальної їжі. Дослідники констатували: якість харчування і харчова адекватність повністю збереглися. Окремий аналіз зразків крові підтвердив, що група, яка їла менше, старіла на клітинному рівні значно повільніше.

Як саме «недоїдання» зупиняє старіння

Глибинна причина того, чому скорочення раціону подовжує молодість, досі вивчається. Головна теорія полягає в тому, що за меншого надходження їжі клітини виробляють менше нестабільних молекул, які запускають процес окислювального стресу.

Саме ці молекули пошкоджують ДНК, білки та клітинні мембрани, що згодом призводить до розвитку раку, хвороби Паркінсона та інших вікових недуг. Дослідження сечі учасників CALERIE 2 чітко підтвердило: у групі з обмеженням калорій рівень цих руйнівних молекул був значно нижчим.

Для лікарів і дієтологів ці результати кардинально змінюють підхід до здорового старіння. Помірне урізання раціону на 10–15% більше не розглядається як небезпечна чи виснажлива дієта. Це довготривала, стійка практика, яка має вимірні результати. Для звичайних людей висновок ще простіший: щоб зберегти молодість і покращити здоров’я, достатньо їсти трохи менше, свідомо обираючи те, що лежить на тарілці.

Нагадаємо, режим харчування може мати значно більший вплив на організм, ніж вважалося раніше. Нові наукові дані свідчать: не лише те, що ми їмо, а й коли саме відбувається приймання їжі, може бути пов’язано зі швидкістю біологічного старіння та станом ключових органів — серця, печінки й нирок.

