Зафіксований новий штам COVID-19 – "Пірола": симптоми, небезпека та захист

Наявні вакцини можуть бути не достатньо ефективними у боротьбі з цим штамом коронавірусу.

У низці країн світу зафіксований новий варіант коронавірусу – ВА.2.86, який отримав назву "Пірола". Він є підштамом "Омікрона", що налічує понад 30 мутацій. Штам "Пірола" може бути ще заразнішим, а перебіг хвороби – ще важчим.

Все, що відомо про новий штам коронавірусу "Пірола", симптоми та небезпеку – читайте на ТСН.ua.

Новий сплеск коронавірусу в Європі та США, штам "Пірола"

На початку вересня у Європі зафіксували новий сплеск COVID-19 і Всесвітня організація охорони здоров'я нагололиса на серйозності ситуації.

"Ковід прямо зараз заражає та повторно заражає мільйони людей. За нашими оцінками, зараз сотні тисяч пацієнтів перебувають у лікарнях через COVID", – розповіла експертка ВООЗ Марія ван Керкгофе, йдеться в сюжеті DW.

Водночас і у США ще від початку липня зростає кількість людей, яких відправляють до реанімації з COVID. Окрім того, зросла і кількість смертей серед заражених коронавірусом, інформує Bloomberg.

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Як повідомили в Європейському центрі профілактики та контролю захворювань, основні причини сплеску коронавірусу в Європі – сезон відпусток та подорожей, а також ослаблення імунного захисту в населення. Крім того, з'явився новий штам коронавірусу – ВА.2.86, який отримав назву "Пірола". Йдеться про підштам "Омікрона", що має понад 30 мутацій.

Небезпека штаму "Пірола"

Американський епідеміолог Деніс Неш розповів, що наразі ще не відомі всі подробиці про штам "Пірола".

"Але те, що вже відомо, дозволяє припустити, що цей новий варіант може обходити імунітет, що існує. Це збільшить ймовірність зараження. Крім того, "Пірола", ймовірно, може викликати більш важкий перебіг хвороби, ніж варіанти, які ми бачили останнім часом", – розповів Неш.

За даними міжнародних органів охорони здоров'я, у цьому вірусі зафіксований високий рівень мутацій. Припускається, що могло відбутися до 30 змін у білковій структурі вірусу. Це може означати, що наявні вакцини можуть бути не достатньо ефективними у боротьбі з цим штамом коронавірусу.

Через високий рівень заразності ВООЗ зарахувала "Піролу" до категорії штамів, "за якими спостерігають".

Хворий на коронавірус у захисній масці / Фото: Unsplash

Симптоми штаму "Пірола"

Підвищена температура тіла;

кашель;

лихоманка;

втрата смаку або нюху.

Новий штам COVID-19 може мати й інші симптоми, тож слід стежити за будь-якими несподіваними змінами у стані свого здоров'я.

Якщо з'являються ознаки коронавірусу або тест показав позитивний результат, рекомендовано залишатися вдома та за можливості уникати контактів протягом п'яти днів. Якщо з’являються симптоми "Піроли", важливо вчасно звернутися по медичну допомогу та вжити заходів для запобігання поширенню інфекції.

В яких країнах світу зафіксована "Пірола":

США,

Ізраїль,

Канада,

Данія,

Велика Британія,

Південна Африка,

Швеція,

Норвегія,

Швейцарія,

Таїланд.

Медики побоюються, що незабаром штам "Пірола" пошириться всім світом на тлі зменшення обсягів тестування та нагляду за коронавіурсом.

Нагадаємо, в Україні від 1 липня був скасований карантин, який діяв у зв’язку з пандемією коронавірусу.

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