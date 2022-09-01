Загадкова пневмонія вбила двох людей в Аргентині, чотирьох госпіталізовано

З 22 серпня не було зареєстровано жодного нового випадку, але офіційні особи стурбовані, оскільки коронавірус, грип і хантавірус виключені.

Двоє людей померли від таємничої пневмонії в Аргентині. Представники охорони здоров'я південноамериканської країни заявили, що ще чотири людини були госпіталізовані з "пневмонією невідомого походження".

Про це пише Dailymail.

Випадки стосуються п’яти медичних працівників і одного пацієнта реанімації, які пройшли лікування в приватній лікарні в Тукумані, невеликому регіоні на північ від Буенос-Айреса.

З 22 серпня не виявили жодного нового випадку, але офіційні особи стурбовані, оскільки коронавірус, грип і хантавірус виключені.

"Той факт, що він поширився серед медичних працівників — часто жертв нових вірусних спалахів — вказує на те, що причиною може бути інфекційне захворювання", — кажуть медики.

Міністр охорони здоров’я Луїс Медіна Руїс заявив, що у всіх пацієнтів з’явилися симптоми між 18 і 22 серпня.

"Спільним для цих пацієнтів є важкий респіраторний стан із двосторонньою пневмонією та компроміс на [рентгенівських] зображеннях, дуже схожий на коронавірус, але це виключено", — сказав він.

За його словами, пацієнтів перевірили на понад 30 інфекцій, у тому числі на коронавірус, застуду, грип типу А та В, і всі вони дали негативний результат.

Зразки надіслано до Національного управління лабораторій та інститутів охорони здоров’я Аргентини для подальшого аналізу.

Лікарню зачинили на карантин, контакти пацієнтів відстежуються та ізолюються.

Офіційні особи також перевіряють, чи не є хвиля випадків результатом бактеріального спалаху, можливо, через забруднену воду або кондиціонери.

Експерти на Заході сказали, що ще занадто рано починати бити на сполох, незважаючи на схожість спалаху з появою коронавірусу.

За ситуацією стежать і вчені Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

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