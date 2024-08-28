Захищають від інсульту та знижують рівень "поганого" холестерину: ці фрукти варто їсти щодня

Якщо регулярно вживати ці фрукти, можна не боятися за здоров’я серця, шлунку та кишківника.

Напевно, немає такої людини, яка б не любила банани. Цей тропічний фрукт надзвичайно солодкий та смачний. А ще банани вкрай корисні для нашого здоров’я, тому лікарі рекомендують вживати їх якомога частіше. Розповідаємо, що лікують банани, які найкорисніші – жовті чи зелені.

Яка користь бананів, що лікують

Знижують тиск. Тим, хто страждає від гіпертонії, обов’язково треба їсти банани. Адже вони поповнюють дефіцит калію в організмі гіпертоніків. Банани також знижують ризики інсульту, інфаркту та ішемічної хвороби серця.

Тим, хто страждає від гіпертонії, обов’язково треба їсти банани. Адже вони поповнюють дефіцит калію в організмі гіпертоніків. Банани також знижують ризики інсульту, інфаркту та ішемічної хвороби серця. Допомагають від печії. Банани – це природні антациди, сполуки, які зв’язують кислоти. Тому фрукти допомагають зменшувати симптоми печії.

Банани – це природні антациди, сполуки, які зв’язують кислоти. Тому фрукти допомагають зменшувати симптоми печії. Запобігають анемії та підвищують гемоглобін. Банани містять велику частку заліза, яке сприяє виробленню червоних кров’яних тілець, тому оздоровлюють кров, попереджаючи анемію.

Банани містять велику частку заліза, яке сприяє виробленню червоних кров’яних тілець, тому оздоровлюють кров, попереджаючи анемію. Підвищують рівень енергії. Банани є прекрасним перекусом у перервах між основними прийомами їжі. Один-два фрукти забезпечують додатковою енергією на тривалий проміжок часу, так як містять глікемічні вуглеводи, вітаміни та мінерали.

Банани є прекрасним перекусом у перервах між основними прийомами їжі. Один-два фрукти забезпечують додатковою енергією на тривалий проміжок часу, так як містять глікемічні вуглеводи, вітаміни та мінерали. Корисні для шлунку. Банани захищають стінки шлунку від кислот та подразнень. Утім лікарі не рекомендують вживати фрукти тим, хто має виразку шлунку.

Банани захищають стінки шлунку від кислот та подразнень. Утім лікарі не рекомендують вживати фрукти тим, хто має виразку шлунку. Допомагають від депресії. Фрукти містять потужну частку триптофану, який в організмі перетворюється на серотонін. А серотонін робить людей щасливими та гармонійними.

Фрукти містять потужну частку триптофану, який в організмі перетворюється на серотонін. А серотонін робить людей щасливими та гармонійними. Банани допомагають від запору, бо містять харчові волокна, що сприяють регулярному випорожненню.

бо містять харчові волокна, що сприяють регулярному випорожненню. Заспокоюють нерви. Якщо з’їсти кілька бананів на день, вони допоможуть врегулювати рівень цукру в крові, а вітамін В, який міститься у фрукті, заспокоїть та врівноважить.

Якщо з’їсти кілька бананів на день, вони допоможуть врегулювати рівень цукру в крові, а вітамін В, який міститься у фрукті, заспокоїть та врівноважить. Банани регулюють температуру тіла. Під час літньої спеки можна з’їсти два банани, щоб знизити температуру свого тіла. Також фрукти можна їсти за хвороб, які супроводжуються підвищенням температури.

Які банани корисніш – жовті чи зелені

Лікарі однозначної відповіді на це запитання не дають, все залежить від індивідуальних уподобань.

Щоб налагодити роботу кишківника, медики рекомендують вживати жовті та зелені банани. Стиглі банани жовтого кольору також позитивно впливають на роботу шлунку, бо мають м’яку клітковину, яка легко засвоюється.

Зелені банани допомагають надовго зберегти відчуття ситості завдяки вмісту нерозчинних волокон. Хоча вони містять значно менше вуглеводів і більш терпкі на смак. Тому їх рекомендовано комбінувати з іншими продуктами – м’ясом, цибулею, часником, імбиром, болгарським перцем.

Зелені банани можна їсти сирими, та найчастіше їх запікають, смажать на грилі та піддають обробці паром. Такі фрукти добре смакують зі спеціями: куркумою, гірчицею і тмином.

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