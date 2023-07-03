Захисник Маріуполя понад рік жив із кулею в животі: миколаївські хірурги здійснили унікальну операцію

Медики кажуть, що такий випадок трапляється один раз на мільйон.

У Миколаєві прооперували військового, який після поранення ще понад рік носив у собі кулю.

Про це йдеться у сюжеті TPK MAPT.

Бійця Володимира було поранено під час боїв за Маріуполь, після чого він потрапив у полон. Коли його нарешті обміняли та змогли повернути додому, лікарі провели обстеження та виявили, що весь цей час воїн жив з кулею в районі селезінки.

"Куля увійшла праворуч, в ділянці сліпої кишки. Пролетівши крізь усі органи та структури, зупинилася біля селезінки", – розповів хірург Центру Дмитро Пишак.

Медик також додав, що під час операції були досить високі ризики пошкодити селезінку та спровокувати кровотечу. Але куля калібром 5,45 міліметра, довжиною 57 міліметра та масою 10 грамів була благополучно видалена, селезінка збережена.

Попереду на бійця чекає реабілітація

За словами хірурга, Володимиру рекомендовано протягом двох місяців обмежити фізичні навантаження. А далі він може повернутись до звичного життя і навіть до виконання бойових завдань.

Напередодні стало відомо, що у Львові хірурги відновили обличчя військовому за допомогою титанових протезів. Роман Єрмоленко восени 2022 року потрапив під артобстріл на Луганщині.

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