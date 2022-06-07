Коли сонце шкодить: як захистити себе від раку шкіри

Коли сонце шкодить: як захистити себе від раку шкіри

Нагадуємо про важливу профілактику онкології.

Ультрафіолетове проміння не лише прискорює фотостаріння шкіри, викликаючи зморшки та пігментні плями, але й підвищує ризик раку шкіри та меланоми.

МОЗ публікує інформацію, що робити для профілактики раку шкіри.

Надмірне перебування на сонці є одним з факторів ризику розвитку онкології.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, близько трьох мільйонів випадків раку шкіри діагностується по всьому світу щорічно.

Тож обов’язково наносьте сонцезахисний крем щоразу, як виходите на вулицю. Фонд раку шкіри рекомендує кожному, незалежно від кольору шкіри, використовувати сонцезахисний крем не тільки в період спеки, але й протягом всього року

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