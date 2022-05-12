"Захистіть пацієнтів": НСЗУ закликала українських лікарів вносити медичні дані до електронної системи

Електронна картка залишиться захищеною та цілісною незалежно від впливу зовнішніх факторів.

Через війну частина українців втратили свої медичні дані. Це записи в медкартках, які велися в паперовій формі і не вносилися в Електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ). На жаль, втрачені паперові записи про історію хвороб, встановлені діагнози та рекомендації лікарів відновити неможливо.

"Закликаємо лікарів продовжувати вносити дані про пацієнтів до ЕСОЗ. Важливо, аби дані були внесенні не лише в медичну інформаційну систему, а й синхронізовані з Центральною базою даних електронної системи охорони здоровʼя", - додали у Національній службі здоров'я України.

Адже завдяки ЕСОЗ, лікарі в будь-якому куточку країни зможуть отримати доступ до важливих медичних даних. Зроблені щеплення та обстеження, історії взаємодій та лікування, госпіталізації та операції – усе це збирається та зберігається в центральній базі даних ЕСОЗ. А при зверненні за медичною допомогою в інший медзаклад, лікар зможе отримати доступ до необхідної інформації про здоров’я пацієнта та використати її в процесі надання допомоги.

Електронна картка залишиться захищеною та цілісною незалежно від впливу зовнішніх факторів, які можуть знищити папір в медзакладі. Її не можна забути при евакуації чи не забрати при переїзді. На відміну від паперових медкарток, до електронних даних пацієнта матимуть доступ лише чітко визначені лікарі. Всю інформацію про пацієнта бачить тільки сімейний лікар. Електронна система охорони здоров’я надійно та безпечно зберігає медичні дані українців.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 78-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.