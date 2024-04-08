Заховався в унітазі: пенсіонер опинився на волосині від смерті після укусу щура

76-річний чоловік дивом уникнув смерті після укусу хворого щура, який сховався в його унітазі.

Про це пише Metro.

Мешканець Монреаля, Канада, поквапився до лікарні після того, як гризун вкусив його за два пальці, коли він намагався виловити його з туалету. Лікарі зробили йому укол від правця і відпустили додому.

Але через 18 днів чоловік знову опинився в лікарні з сильною лихоманкою, головним болем і болями в животі, які тривали декілька днів.

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Хоча рани на пальцях майже загоїлися, кров'яний тиск чоловіка був низьким, а серце билося надзвичайно швидко. Початковий аналіз крові показав, що у пацієнта пошкоджені нирки і що в крові низька кількість тромбоцитів – фрагментів клітин, які утворюють згустки для запобігання або зупинки кровотечі.

Чоловіка госпіталізували до відділення інтенсивної терапії, де у нього виявили поліорганну дисфункцію та сепсис – небезпечне явище, коли інфекція змушує імунну систему працювати в надмірному режимі.

Після взяття зразків крові та сечі з'ясувалося, що він заразився інфекційним захворюванням під назвою лептоспіроз, яке, як вважають, передалося через укус щура.

Чоловікові призначили антибіотики, а також інше лікування, щоб усунути пошкодження нирок і низький рівень тромбоцитів. Через декілька днів його симптоми покращилися, і його виписали з відділення інтенсивної терапії.

Люди зазвичай заражаються лептоспірозом після контакту з сечею інфікованих тварин або із забрудненим ґрунтом чи водою. Захворювання зазвичай переноситься сільськогосподарськими тваринами, такими як велика рогата худоба, свині або коні, але також може поширюватися собаками і єнотами, а в цьому випадку – щурами.

Хоча зазвичай хвороба передається через бактерії, що контактують з очима, носом або ротом, вона також може потрапляти до організму через пошкоджену шкіру. Вживання забрудненої води також може призвести до інфікування. У людей, які страждають на цю хворобу, часто розвиваються такі симптоми, як лихоманка, головний біль і біль у м'язах, які згодом можуть призвести до блювоти, діареї, болю в животі та шкірного висипу.

Попри те, що більшість випадків легко піддаються лікуванню антибіотиками, приблизно в 10% випадків хвороба набуває тяжкого перебігу і може призвести до поліорганної дисфункції та смерті.

Нагадаємо, жінку з тисячами пухлин на тілі прооперували. Через них вона не могла дихати, їсти і ходити.

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