Загрожує кожному п’ятому: медики попередили про небезпечне чоловіче захворювання
За своєю суттю патологія є розширенням однієї або кількох вен у мошонці, що врешті-решт порушує оптимальні умови для дозрівання сперматозоїдів.
Медичні працівники попереджають про захворювання яєчок, яке, за наявними даними, уражає кожного п’ятого чоловіка. Варикоцеле є напрочуд поширеним станом, що виявляють у 15–20 відсотків усіх представників чоловічої статі, і воно здатне негативно впливати на фертильність.
Про це пише unilad.
За даними Національної служби охорони здоров’я Великої Британії (NHS), ці розширені венозні судини найчастіше зустрічаються з лівого боку мошонки, проте можуть розташовуватися з будь-якого боку.
Університетська лікарня NHS Мілтон-Кінс пояснює: «Точна причина варикоцеле невідома. Можливо, дефект клапана в венах призводить до їхнього розширення. Варикоцеле не завжди помітне, але воно впливає на кровотік у яєчках».
Фахівці зазначають, що візуально хвороба може не проявляти себе на перших етапах, але внутрішні руйнівні процеси однаково тривають.
«Якщо варикоцеле збільшиться в розмірах, це може призвести до зменшення яєчок і, можливо, зниження фертильності. Лікування варикоцеле може покращити фертильність, але це не гарантовано», — наголошують у медичному закладі.
Які головні симптоми
Професор-уролог Сукс Мінхас розповів про деякі специфічні відчуття, на які чоловікам варто звернути особливу увагу, зокрема про «біль і дискомфорт у лівому яєчку». За даними експерта, у 90 відсотків пацієнтів із цим захворюванням симптоми спочатку проявляються саме з лівого боку.
«Серед інших поширених відчуттів можуть бути тупий біль, набряк та атрофія яєчок. Більші варикоцеле також описуються як відчуття, ніби в них застряг мішок із черв’яками або перекручені вени», — додав професор.
Попри це, медик наголосив, що у частини чоловіків цей стан може протікати абсолютно безсимптомно, що ускладнює своєчасну діагностику.
Зв’язок між розширенням вен та репродуктивною функцією є безпосереднім. Професор Рамзі розповів про те, як саме хвороба провокує чоловіче безпліддя через зміну температурного режиму тіла.
«Це відбувається тому, що навколо яєчка накопичується більше крові, оскільки вени розширені, і приплив крові відбувається зверху, з черевної порожнини, де кров тепліша», — пояснив Рамзі.
Для нормального функціонування чоловічої репродуктивної системи необхідні особливі умови, які руйнує хвороба.
«Яєчка розташовані в мошонці, тому що їм необхідна температура приблизно на 3°C нижче за температуру тіла. Але варикоцеле нагріває яєчка і, таким чином, викликає окислювальний стрес», — підкреслив професор.
Через такий окислювальний стрес певні шкідливі хімічні речовини змішуються з насіннєвою рідиною, що суттєво знижує якість сперми. Проте хороша новина полягає в тому, що після вчасного та правильного лікування всі функції мають повернутися до нормального рівня.
Нагадаємо, медики попереджають про хворобу Пейроні — стан, за якого у тканинах статевого члена утворюється фіброзна рубцева тканина. Захворювання може спричиняти викривлення органа під час ерекції, біль, еректильну дисфункцію та зменшення його розміру.
Фахівці наголошують, що хвороба рідко минає самостійно, тому у разі появи симптомів чоловікам радять не зволікати зі зверненням до лікаря. Сучасна медицина пропонує медикаментозне, ін’єкційне та хірургічне лікування залежно від тяжкості стану.