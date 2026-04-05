Жахливі наслідки для організму: до чого призводить надмірне споживання солі
Сіль — невіддільна і потрібна частина нашого раціону. Вона додає відчуття смаку, допомагає зберігати продукти. Але натрій, з якого складається сіль, у надлишку — небезпечний.
Сіль — не просто приправа, а життєво важлива речовина. Головний її складник — натрій. Він допомагає організму працювати: підтримує рівень води, допомагає клітинам передавати сигнали, переносить кисень і поживні речовини. Але якщо натрію забагато, це шкідливо для серця і судин.
Всесвітня організація охорони здоров’я радить їсти не більше 2 грамів натрію на день — це приблизно 5 грамів солі, або одна чайна ложка.
Але насправді більшість людей часто перевищують ці норми, що провокує низку хвороб.
Надлишок натрію викликає такі проблеми зі здоров’ям:
сечокам’яна хвороба в нирках та хронічну хворобу нирок
ослаблення кісток і розвиток остеопорозу
вищий ризик гастриту, виразок і раку шлунка
ожиріння та діабет 2 типу
погіршення пам’яті та підвищений ризик деменції
затримку рідини й набряки
Щорічно близько 2 млн смертей у всьому світі пов’язані з надмірним споживанням солі.
