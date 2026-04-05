Жахливі наслідки для організму: до чого призводить надмірне споживання солі

Сіль додає смаку їжі, але може бути і шкідливою, якщо її багато

Сіль — не просто приправа, а життєво важлива речовина. Головний її складник — натрій. Він допомагає організму працювати: підтримує рівень води, допомагає клітинам передавати сигнали, переносить кисень і поживні речовини. Але якщо натрію забагато, це шкідливо для серця і судин.

Всесвітня організація охорони здоров’я радить їсти не більше 2 грамів натрію на день — це приблизно 5 грамів солі, або одна чайна ложка.

Але насправді більшість людей часто перевищують ці норми, що провокує низку хвороб.

Надлишок натрію викликає такі проблеми зі здоров’ям:

сечокам’яна хвороба в нирках та хронічну хворобу нирок

ослаблення кісток і розвиток остеопорозу

вищий ризик гастриту, виразок і раку шлунка

ожиріння та діабет 2 типу

погіршення пам’яті та підвищений ризик деменції

затримку рідини й набряки

Щорічно близько 2 млн смертей у всьому світі пов’язані з надмірним споживанням солі.

