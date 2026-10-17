Захищають клітини та підтримують здоров’я: 7 фруктів із потужними антиоксидантами

7 фруктів із високим вмістом антиоксидантів — список / © unsplash.com

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Фрукти можуть бути одним із найпростіших способів збагатити раціон антиоксидантами — речовинами, які допомагають захищати клітини від пошкодження вільними радикалами. Деякі плоди особливо багаті на такі сполуки, а разом із ними містять клітковину, вітаміни та інші поживні речовини.

Про це повідомило видання Verywell Health.

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Яблука

Яблука містять кверцетин — антиоксидант, який пов’язують із захистом організму від запалення та оксидативного стресу. Крім того, ці фрукти є джерелом клітковини, вітаміну С і заліза.

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Чорниця

Чорницю вважають одним із фруктів із найвищою концентрацією антиоксидантів. Її характерний темно-синій колір забезпечують антоціани — рослинні сполуки, які допомагають протидіяти пошкодженню клітин і запаленню. У ягодах також містяться клітковина та вітамін С.

Сливи

Своїм насиченим фіолетовим забарвленням сливи також завдячують антоціанам. Водночас у них є фенольні сполуки, здатні захищати клітини від пошкоджень. Крім того, сливи забезпечують організм вітаміном С.

Гранати

У гранатах міститься рідкісний антиоксидант пунікалагін. Його пов’язують із потенційною користю для здоров’я кишківника, зменшенням запалення та поліпшенням показників холестерину.

Ще одна група антиоксидантів у гранатах — елагітаніни. Їхні потенційні протиракові властивості вивчали в лабораторних дослідженнях, однак такі результати не означають доведеної здатності гранатів запобігати чи лікувати рак у людей.

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Чорнослив

Сушені сливи містять фенольні кислоти, які досліджують через їхню можливу роль у підтриманні здоров’я кісток. У лабораторних дослідженнях і дослідах на тваринах фенольні сполуки сприяли процесам формування кісткової тканини.

Чорнослив також багатий на поліфеноли, які можуть позитивно впливати на мікробіом кишківника.

Малина

У малині міститься ресвератрол — поліфенольна сполука, яку вивчають через її потенційні антиоксидантні та протизапальні властивості. Ягоди також багаті на інші поліфеноли.

Малина є й хорошим джерелом вітаміну С: одна чашка ягід містить близько 32,2 мг цього вітаміну.

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Полуниця

Полуниця містить поліфеноли, зокрема антоціани. Їх пов’язують із підтриманням нормального артеріального тиску та рівня холестерину, а також зменшенням запальних процесів.

Ці ягоди також багаті на клітковину та вітамін С. В одній чашці полуниці його може міститися більше, ніж в апельсині.

Навіщо організму антиоксиданти

Забруднення повітря, тютюновий дим та ультрафіолетове випромінювання належать до чинників, які сприяють утворенню вільних радикалів. Надлишок цих нестабільних молекул може пошкоджувати клітини.

Антиоксиданти допомагають протидіяти цьому процесу. До них належать, зокрема, вітаміни С і Е, бета-каротин, каротиноїди, лютеїн та лікопен.

Водночас більше не завжди означає краще. Особливо це стосується концентрованих добавок: наприклад, високі дози бета-каротину пов’язували з підвищеним ризиком раку легень у певних групах людей.

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