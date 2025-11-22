Захист організму у холод: що потрібно їсти

Більшість з сезонних овочів та фруктів мають достатню кількість вітамінів / © Associated Press

У холодну пору року організму потрібно більше калорій, проте вам не потрібно сходити з рейок харчування, особливо якщо ви стежите за здоров’ям і контролюєте вагу.

Коли температура знижується, ваш метаболізм уповільнюється, щоб зберегти енергію та зберегти тепло вашого тіла. Деякі продукти можуть допомогти прискорити метаболізм та підтримувати активність протягом дня, а також сприяють зміцненню імунітету.

Перелік продуктів, які варто включити до раціону з настанням холодів

Листова зелень

Заморожений шпинат і броколі є чудовими джерелами вітаміну С (підсилювача імунної системи), вітаміну К (що сприяє згортанню крові) і вітаміну А (важливого для зору).

Коренеплоди

Коренеплоди, як-от буряк, морква і ріпа, є сезонними в холодну пору року, до того ж вони багаті необхідними поживними речовинами, зокрема бета-каротином, а також вітамінами С і А, які дають вашій імунній системі необхідну підтримку для захисту від застуди та грипу.

Цитрусові

Вітамін С зміцнює імунну систему і підвищує настрій. Традиційні джерела цитрусових — це апельсини, грейпфрути та лимони. Але пам’ятайте, що полуниця, манго і ківі також багаті на вітамін С.

Продукти, багаті на вітамін D

Продукти, багаті вітаміном D, необхідні в темні зимові місяці. Лосось — чудове джерело вітаміну D, а також яєчні жовтки, збагачені злаки, молоко, червоне м’ясо і гриби.

Цільне зерно

Кіноа та інші цільні зерна, як-от вівсянка, фарро, булгур і гречка, забезпечують організм білком і клітковиною. Вівсянка — хороший зимовий сніданок. Вона багата на цинк, який необхідний вашій імунній системі для правильної роботи, і розчинну клітковину, що зміцнює здоров’я серця.

Горіхи

Горіхи, як-от мигдаль, волоські горіхи, кеш’ю і фісташки, багаті на антиоксиданти і мікроелементи. Обов’язково купуйте сирі, несолоні або з низьким вмістом солі замість зацукрованих, солоних або тих, що входять до складу суміші горіхів.

