Захист від інфаркту та інсульту: кардіолог назвав чотири фрукти, які можуть суттєво знизити артеріальний тиск

Фрукти / фото ілюстративне / © iStock

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Для захисту серця від небезпечних хвороб іноді достатньо просто переглянути свій щоденний раціон, адже збалансоване харчування залишається одним із найефективніших способів профілактики. Бритаський лікар-кардіолог назвав чотири фрукти, регулярне вживання яких допомагає суттєво зміцнити судини та знизити ризик серцевих патологій.

Про це пише The Mirror.

Доктор медичних наук та кардіолог Девід Мін серед найкорисніших для серцево-судинної системи плодів виділив яблука, які завдяки високій концентрації антиоксидантів та клітковини чудово нормалізують кров’яний тиск і рівень холестерину.

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Також лікар радить звернути увагу на авокадо, оскільки воно є ідеальним джерелом корисних мононенасичених жирних кислот, які ефективно зменшують кількість шкідливого холестерину (ЛПНЩ) та одночасно підвищують рівень хорошого холестерину (ЛПВЩ).

Не менш важливою для серця є й чорниця, яка буквально переповнена антиоксидантними сполуками та харчовими волокнами. Доктор Мін порівнює ці ягоди з надійними охоронцями судин, адже вони контролюють небезпечні вільні радикали, допомагають знижувати тиск, покращують еластичність артерій та підтримують здоровий ліпідний профіль крові.

Колега Девіда Міна, кардіологиня Одрі Т. Дамрен, додає до цього переліку апельсини. Окрім потужного заряду вітаміну С, ці цитрусові містять унікальні речовини — флаванони. Вони комплексно захищають серцево-судинну систему: знижують тиск, приборкують внутрішні запальні процеси, покращують показники холестерину та допомагають організму правильно контролювати рівень цукру в крові.

Що викликає серцеві захворювання

Серцеві захворювання зазвичай спричинені накопиченням жирових відкладень на стінках артерій навколо серця. Це накопичення звужує їх та обмежує приплив крові до серця.

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У Національна служба охорони здоров’я Великої Британії (NHS) попереджають, що ймовірність розвитку серцево-судинних патологій суттєво зростає за наявності певних чинників та шкідливих звичок. Зокрема, серйозна загроза для серця виникає у таких випадках:

ви маєте занадто високі показники холестерину в крові;

якщо ви ведете малорухливий спосіб життя та ігноруєте регулярні фізичні навантаження;

хворієте на цукровий діабет;

маєте проблему надмірної ваги чи ожиріння;

якщо виволодієте спадковою схильністю, коли у вашій родині вже фіксувалися випадки серцево-судинних патологій.

Як можна запобігти серцевим захворюванням

Окрім регулярного вживання корисних фруктів, захистити серце можна й іншими перевіреними методами. Насамперед лікарі радять подбати про повноцінне та збалансоване щоденне меню, де мінімізовано кількість шкідливих насичених жирів, натомість є багато природної клітковини. Серед додаткових, але не менш важливих кроків до здорових судин фахівці виділяють такі чинники:

регулярно займайтеся спортом;

відмовтеся від куріння (якщо ви палите);

зменште споживання алкоголю;

регулярно вимірювати та тримати в межах норми показники артеріального тиску.

Які ще продукти корисні для профілактики серцевих захворювань

Раціон для захисту серця не обмежується лише кількома фруктами, адже корисних для судин продуктів існує набагато більше. Важливу роль у щоденному меню відіграють різноманітні овочі, серед яких лікарі особливо виділяють броколі та будь-яку листову зелень, як-от шпинат чи капусту кале. Також варто регулярно вживати цільнозернові продукти, зокрема коричневий рис, кіноа або випічку з цільного зерна, які забезпечують організм складною клітковиною.

Джерелом необхідних мікроелементів стануть якісні молочні продукти: натуральний йогурт, свіжий сир та молоко. Окрему увагу слід приділити нежирній білковій їжі — курятині, індичці, рибі, яйцям, а також бобовим культурам.

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Також фахівці радять для підтримання еластичності судин вкрай важливі корисні моно- та поліненасичені жири, які організм може отримати з горіхів, насіння, горіхового масла, а також з оливкової, соняшникової чи кунжутної олії.

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