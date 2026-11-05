Захист від хвороби Альцгеймера: вчені виявили несподівану користь популярного горіха

Звичайний арахіс може захистити мозок від вікових змін: що виявили вчені / © Associated Press

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Регулярне вживання арахісу може позитивно впливати на роботу мозку та процеси, пов’язані з пам’яттю. Вчені виявили, що цей продукт покращує реакцію певних ділянок мозку на інсулін, порушення якої пов’язують із віковим погіршенням когнітивних функцій та хворобою Альцгеймера.

Про це повідомляє The Independent.

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Нове дослідження, опубліковане в науковому журналі Food & Function, показало, що регулярне споживання арахісу може бути корисним для мозку людей похилого віку. Зокрема, вчені зафіксували зміни в ділянках, відповідальних за формування пам’яті.

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Інсулін не лише контролює рівень цукру в крові, а й допомагає нервовим клітинам розвиватися та взаємодіяти між собою. Проте з віком чутливість мозку до цього гормону може знижуватися, що пов’язують із погіршенням пам’яті та інших когнітивних здібностей.

Як арахіс впливає на мозок

У дослідженні взяла участь 31 здорова людина віком від 60 до 75 років. Протягом 16 тижнів учасники щодня з’їдали по 60 грамів несолоного арахісу, обсмаженого разом зі шкіркою. Під час контрольного періоду вони повністю відмовлялися від цього продукту.

За допомогою магнітно-резонансної томографії науковці порівняли показники роботи мозку за різних умов харчування.

Результати показали, що після 16 тижнів споживання арахісу загальний кровотік у мозку збільшився приблизно на 4%. Крім того, дослідники зафіксували покращення реакції на інсулін у ділянках, пов’язаних із пам’яттю, зокрема в гіпокампі.

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Автор дослідження Пітер Джоріс пояснив, що такі зміни можуть бути одним із механізмів позитивного впливу арахісу на когнітивні функції.

Чому арахіс може бути корисним

На думку вчених, потенційна користь арахісу пояснюється поєднанням кількох поживних речовин. Він містить ненасичені жири, клітковину, вітаміни, мінерали та біологічно активні рослинні сполуки.

Крім того, арахіс багатий на рослинний білок та амінокислоту L-аргінін, яка бере участь в утворенні оксиду азоту. Ця речовина може сприяти процесам навчання та запам’ятовування.

Нагадаємо, ми звикли викидати шкірку, насіння та інші частини фруктів і овочів, навіть не замислюючись про їхню користь. Однак нове дослідження показало, що саме ці частини нерідко містять найбільше клітковини.

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