Закреп чергується з діареєю: які небезпечні хвороби можуть ховатися за цими симптомами

Закреп чергується з діареєю / © Pixabay

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Коливання між закрепом та діареєю — це не лише прикра та непередбачувана проблема, яка суттєво ускладнює життя, а й привід задуматися про проблеми зі здоров’ям. Постійні закрепи та діарея можуть вказувати на ряд тривожних симптомів чи захворювань. У жодному разі не ігноруйте симптоми.

Про це пише Egészség Kalauz.

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Постійно пронос і закреп: що відбувається з організмом

За розладом травлення можуть ховатися як огріхи в харчуванні, так і серйозні патології. Консистенція та частота випорожнень від природи не є постійними величинами, тому поодинокі збої самі собою не означають хвороби.

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Однак якщо проблеми з випорожненням набули системного характеру, для встановлення точного діагнозу доведеться відстежити тривалість симптомів, їхній зв’язок із прийманням їжі та наявність тривожних сигналів.

Оскільки частота та кількість випорожнень у людей різниться, вас має насторожити те, що дефекація стала рідшою, а кал — важкопрохідним. У випадку діареї ваші випорожнення можуть нагадувати воду і ставати постійними.

Чергування цих двох станів буває різним: в одних людей кілька днів закрепу змінюються періодом розладу, а в інших консистенція змінюється навіть упродовж однієї доби. Механізми цього явища також різняться — це може бути як порушення моторики кишківника, так і наслідок специфічного раціону, прийому медикаментів або накопичення калових мас.

Чому закреп чергується з діареєю

Є кілька причин, чому ви можете часто перебувати у такому дискомфортному стані. Серед них:

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Синдром подразненого кишківника : це одна з найпоширеніших причин, пов’язана зі збоєм у взаємодії між мозком та кишківником. За СПК змінюється як регуляція моторики, так і чутливість органа. Ключовий симптом — рецидивний біль у животі, який зазвичай пов’язаний із дефекацією та супроводжується зміною частоти чи форми випорожнень, здуттям і відчуттям неповного випорожнення. За змішаного типу СПК хронічно чергуються обидва стани.

Стрес та психоемоційне напруження : травна та нервова системи безперервно комунікують через так звану вісь «мозок — кишківник». У стресових обставинах в одних людей моторика різко прискорюється, що викликає діарею, а в інших, навпаки, загальмовується і призводить до закрепу.

Коливання в раціоні та споживанні клітковини : склад їжі прямо впливає на роботу травного тракту. Якщо після «бідного» на волокна дня раптово спожити велику кількість сирих овочів, бобових чи цільнозернових продуктів, кишківник відповість бурхливою реакцією. Різке додавання волокон спричиняє здуття. Розчинна клітковина допомагає нормалізувати випорожнення, тоді як надлишок жирів, кофеїну чи цукрових спиртів розріджує його, а хаотичне харчування й дефіцит рідини провокують затримку.

Харчова нестерпність та розлади всмоктування : нездатність організму засвоювати певні компоненти їжі часто провокує травний дискомфорт. Вас можуть тривожити непереносимість лактози, фруктози чи певних продуктів. Також варто звернути увагу на целіакію — непереносимість глютену. Визначати потенційні подразники краще з лікарем.

Вплив ліків та біодобавок : залізо та опіоїдні знеболювальні провокують закрепи, тоді як антибіотики та магнієвмісні засоби нерідко викликають пронос. Усі ліки та вітаміни пийте лише за призначенням лікаря.

«Парадоксальна» діарея за важкого закрепу : рідкі випорожнення можуть бути прямим наслідком сильного закрепу. Коли в прямій кишці накопичується велика кількість твердого калу, виникає так зване калове заклинювання. У такому разі рідкий вміст кишківника просто просочується повз каловий камінь назовні. Це явище частіше трапляється у літніх або малорухомих людей. Приймати закріплювальні препарати в цій ситуації категорично заборонено, оскільки це лише погіршить стан.

Запальні захворювання кишківника : хвороба Крона та виразковий коліт супроводжуються хронічним запаленням травного тракту. Для них характерні проноси, біль у животі, схуднення та поява крові у калі. Проте за деяких форм хвороби Крона може виникати й закреп.

Патології товстої кишки: непояснювана та тривала зміна звичного ритму дефекації може сигналізувати про органічні ураження: звуження просвіту, запальні зміни чи пухлинні процеси. Рак товстої кишки може проявлятися як постійною діареєю чи закрепом, так і зміною їхньої черговості. Хоча такі симптоми властиві й багатьом безпечним станам, поява цих ознак у зрілому віці, особливо в поєднанні з кров’ю у калі, анемією чи спадковістю, потребує обов’язкової колоноскопії.

Що ще варто знати про пронос і діарею

Гормони щитоподібної залози контролюють загальний метаболізм, зокрема й моторику травного тракту. У разі гіпотиреозу спостерігаються систематичні закрепи, а за умови гіпертиреозу — вас можуть спіткати проноси.

Сам собою факт чергування двох станів не є типовим симптомом патології щитоподібки, проте якщо травні розлади супроводжуються відчуттям мерзлякуватості чи жару, швидкою втомою, коливаннями ваги й прискореним серцебиттям, лікар обов’язково має призначити аналізи на гормони.

Під час первинного огляду лікар збирає детальний анамнез щодо частоти змін дефекації, наявності болю та зв’язку симптоматики з раціоном. Лабораторна діагностика зазвичай включає аналізи крові, специфічні тести на антитіла та вимірювання рівня фекального кальпротектину за підозри на ЗЗК. За потреби призначають аналіз калу, УЗД або колоноскопію.

Якщо симптоми виражені слабо і відсутні тривожні ознаки, нормалізувати стан можна зміною способу життя:

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Ведіть харчовий щоденник упродовж кількох тижнів. Фіксуйте раціон, реакції організму та консистенцію калу. Врегулюйте режим харчування та питний баланс. Поступово збільшуйте кількість розчинної клітковини. Додайте регулярну фізичну активність та опануйте методики подолання стресу. Не приймайте безконтрольно проносні або закріплювальні засоби.

Консультація терапевта чи гастроентеролога необхідна, якщо нестабільність дефекації триває понад кілька тижнів або регулярно повертається. Особливої уваги вимагають випадки, що супроводжуються постійним болем у животі, сильним здуттям, нічною діареєю, анемією або безпідставним схудненням. Поява крові або чорного дегтеподібного калу — привід негайно здати аналізи.

За терміновою медичною допомогою слід звертатися за виникнення сильного болю в животі, що наростає, повторного блювання, вираженого здуття та повної відсутності відходження калу й газів. Також небезпечним є зневоднення на тлі вираженої діареї, про яке свідчать сильна спрага, запаморочення, сухість у роті та зменшення об’єму сечі.

Закреп: чи може він виникати від стресу

Нагадаємо, мозок і шлунково-кишковий тракт перебувають у постійному взаємозв’язку через вегетативну та ентеральну нервові системи. Під час стресу мозок виділяє гормони, які можуть викликати спазми у травному тракті. Якщо спазм виникає лише на одній ділянці товстої кишки, травлення уповільнюється, що призводить до закрепу, тоді як хронічний стрес додає запальні процеси та утворює замкнене коло тривоги й розладів.

Окрім безпосереднього впливу на нервові сигнальні шляхи, стрес провокує загострення наявних патологій — таких як синдром подразненого кишківника, хвороба Крона та виразковий коліт. Ситуацію часто ускладнює й зміна раціону: під час психологічного напруження люди частіше споживають жирну їжу або солодощі, забуваюnm про достатню кількість води та клітковини, що додатково погіршує перистальтику.

Для подолання проблеми фахівці рекомендують комплексно поєднувати симптоматичне лікування закрепу з мінімізацією стресового чинника. Допомогти можуть безрецептурні проносні засоби, регулярний сон, фізична активність, медитація, а також когнітивно-поведінкова терапія для зниження тривожності.

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