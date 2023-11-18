Залежність від екрана: дослідники виявили нову шкоду від цифрових технологій

Невпорядковане проведення часу перед екраном викликає погіршення когнітивних здібностей, зокрема зменшує здатність концентрувати увагу.

Австралійські вчені провели аналіз 34 досліджень, які вивчали різні форми використання екрана комп’ютера чи смартфона, і виявили зв'язок між невпорядкованим проведенням часу перед екраном і погіршенням когнітивних здібностей.

Про це повідомляє Science Alert.

Дослідники прийшли до висновку, що люди, які проводять надмір часу перед екраном, демонструють значно гірші когнітивні показники. Найбільше постраждала увага, а саме стійка увага, тобто здатність концентруватися протягом тривалого періоду часу.

Друга найбільш помітна відмінність полягала у "виконавчому функціонуванні" - зокрема, в імпульсному контролі, тобто здатності контролювати свої автоматичні реакції.

Ослаблена увага також ускладнює відмову від адиктивної поведінки, яка виражається в прагненні до відходу від реальності.

Масове використання екранів призводить до того, що у деяких людей розвиваються залежності, пов'язані з екраном. Одним із прикладів є ігровий розлад, критеріям якого відповідають 2-3 відсотки людей.

Вплив екранів на наші когнітивні здібності, тобто навички мислення, такі як увага, пам'ять, мова та розв'язання проблем, викликав багато дискусій.

Деякі дослідники стверджують, що використання екранів може мати негативні наслідки, такі як проблеми зі здоров'ям, скорочення тривалості уваги та затримку розвитку.

Нагадаємо, залежність від технологій призвела до концепції, відомої як "цифровий стрес".

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