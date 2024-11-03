Замість цілої аптечки: ця копійчана трава знижує цукор у крові, чистить нирки й лікує суглоби

Листя цієї рослини можна купити в аптеці чи зібрати навесні самостійно.

Це листя лопуху. Напевно, усім відома цілюща дія кореню цієї рослини для міцності волосся. Однак фітотерапевти запевняють, що листя лопуху має також багато корисних властивостей для здоров’я людини. Розповідаємо, у чому користь листя лопуху, кому вживати не слід.

Яка користь листя лопуху для здоров’я людини: пояснення фітотерапевтів

Має ефект детоксу. Листя цієї рослини здатне запускати всі види очищення в організмі, бо має жовчогінну, сечогінну та потогінну дію. Також це досить сильний протизапальний засіб.

Листя лопуху варто приймати для зниження цукру в крові. Ще рослина знижує ризик утворення каменів та солей у жовчному міхурі й нирках. Також очищує суглоби від надлишку солі.

Фітотерапевти рекомендують вживати листя лопуху літнім людям. Адже воно має протизапальну дію і допомагає полегшити біль у суглобах. Аптечний препарат на основі цієї рослини рекомендується приймати задля профілактики онкологічних захворювань.

Як правильно вживати листя лопуху

Листя лопуху можна придбати в аптеках у засушеному вигляді, його треба застосовувати строго за інструкцією. У травні листя можна збирати самостійно, рекомендовано засушувати молоде.

Від уживання рослини треба відмовитися дітям, вагітним жінкам, людям, які страждають від зневоднення. Також не слід застосовувати листя лопуху для лікування тим, хто вживає діуретики або страждає від алергії на ромашку чи хризантеми.

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