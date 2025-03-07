Замість калорійних солодощів: із чим найкраще пити чай, щоб було смачно і не шкодило фігурі

Пити чай із десертом після основного прийому їжі – це своєрідний ритуал. Однак таке чаювання може швидко відкластися на фігурі зайвими кілограмами.

Дієтологи пропонують пити чай з продуктами, які будуть корисними для здоров’я і не шкодитимуть фігурі. Розповідаємо, з чим найкраще пити чай, щоб не вживати зайвих калорій і не навантажувати організм цукром.

З чим необхідно пити чай, щоб було не лише смачно, а й корисно: поради дієтологів

Лимон. Чорний чай із лимоном – один із найкорисніших варіантів напою. Хоча на перший погляд така порада може здатися банальною, та від такого напою буде лише сама користь. Чай з лимоном заряджає енергією, піднімає настрій та розганяє метаболізм.

Чорний чай із лимоном – один із найкорисніших варіантів напою. Хоча на перший погляд така порада може здатися банальною, та від такого напою буде лише сама користь. Чай з лимоном заряджає енергією, піднімає настрій та розганяє метаболізм. Імбир. У ньому містяться активні антиоксидантні речовини, які не лише захищають від різноманітних вірусів, а й омолоджують організм на клітинному рівні. До того ж, чай з імбиром має неперевершений смак та аромат.

У ньому містяться активні антиоксидантні речовини, які не лише захищають від різноманітних вірусів, а й омолоджують організм на клітинному рівні. До того ж, чай з імбиром має неперевершений смак та аромат. Вершки або молоко. Ці поживні продукти у поєднанні з чаєм утворюють чудове «комбо». Варто знати, що чай із молоком замінює повноцінний прийом їжі. А ось, наприклад, зварений на молоці напій матча-лате вважається десертом.

Ці поживні продукти у поєднанні з чаєм утворюють чудове «комбо». Варто знати, що чай із молоком замінює повноцінний прийом їжі. А ось, наприклад, зварений на молоці напій матча-лате вважається десертом. Запечені фрукти. Можна запікати яблука, груші, сливи з корицею та поливати їх медом і посипати горішками. Такий десерт до чаю не лише наситить організм поживними речовинами, а й підніме настрій.

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