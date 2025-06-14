Замість раку діагностували депресію: чим закінчилася помилка лікаря

Пацієнт з депресією. Ілюстративне зображення / © pixabay.com

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У Британії 48-річному чоловікові, який поскаржився на труднощі з пам’яттю та увагою, сімейний лікар порадив лікувати депресію. Насправді у нього був один із найсмертоносніших типів пухлин головного мозку.

Про цей випадок повідомляє The Daily Mail.

Давній фанат футбольного клубу «Шеффілд Венсдей» Джеймі Акастер з Екінгтона в Дербіширі раптом зіткнувся з труднощами пригадування імен гравців та слідкування за розмовами.

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Але сімейний лікар сказав, що його симптоми пов’язані з депресією.

Лише після того, як його стан погіршився, і він перестав пам’ятати повсякденні слова та фрази, його сестра наполягала на тому, щоб він звернувся до відділення невідкладної допомоги.

Пацієнта направили на МРТ до Королівської лікарні Честерфілда, де аналізи показали наявність у нього високодиференційованої гліобластоми — одного з найсмертоносніших типів пухлин головного мозку.

Лікування «агресивного» раку, який щороку вражає близько 3000 британців та 12 000 американців, передбачає операцію перед хіміотерапією та променевою терапією.

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Незважаючи на те, що в результаті операції було видалено більшу частину пухлини, Акастер погано реагував на лікування, страждаючи від серйозних побічних ефектів.

Раніше здоровий чоловік мусив приймати до 50 ліків на день. У нього від цього розвинулися проблеми з печінкою та нирками, набряки, спричинені стероїдами.

Потім у нього розвинулася легенева емболія, яка може бути небезпечною для життя, що значно обмежило можливості його лікування.

Організм чоловіка погано реагував майже на все — ліки, хіміотерапію і навіть стероїди.

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«Але попри все це, його особистість ніколи не покидала його. Він все ще жартував у свої останні дні. Навіть у ніч перед смертю він сміявся з нами», — розповіла виданню сестра хворого на рак чоловіка.

Незважаючи на операцію з видалення 95 відсотків утворення та місяці виснажливого лікування, Джеймі Акастер помер менш ніж через півтора року після постановки діагнозу.

Тепер його родина закликає інших не ігнорувати тривожні ознаки цього захворювання.

Нагадаємо, вчені знайшли новий спосіб виявити рак ще до того, як людина відчує себе хворою.

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