Замість жорстких дієт: на яких кашах можна швидко схуднути

Каші хороші тим, що допомагають швидко, всього за 7-10 днів, спалювати жири та очищати організм.

Які каші обов’язково треба їсти тим, хто хоче швидко схуднути – читайте в матеріалі.

Дієтологи називають кілька каш, які допоможуть позбутися жирових відкладень — це гречана, вівсяна, пшоняна, пшенична, кукурудзяна, перлова.

Однак є та, яка найефективніше бореться із зайвими кілограмами — це пшоняна каша.

Цей продукт допомагає з легкістю позбутися надлишкової ваги, розтоплює жирові відкладення. І не дозволяє жировій тканині наростати знову. Лікарі вважають, що саме пшоно найефективніше бореться з жиром. Якщо вживати регулярно цю кашу, можна за 2 тижні скинути до 7 кілограмів.

Яка ще користь пшоняної каші:

Запобігає розвитку анемії, покращує апетит

Робить шкіру більш еластичною, зміцнює волосся, зуби та нігті

Налагоджує роботу нервової системи, покращує когнітивні функції

Покращує роботу печінки, жовчного міхура і серцево-судинної системи

Виводить токсини і шлаки з організму

Які ще є каші для схуднення

Гречана каша. Гречку лікарі рекомендують їсти за умови ожиріння. Адже крупа багата на залізо та вітаміни, її вживають для профілактики анемії. Це низькокалорійна каша, яка містить всього 308 ккал на 100 грамів продукту.

Пшенична каша. Якщо регулярно вживати цю кашу, покращиться стан волосся, нігтів та шкіри, підвищиться імунітет і знизиться рівень холестерину в крові. Каша також низькокалорійна, на 100 грамів продукту містить 316 ккал.

Вівсянка лідирує за вмістом рослинної клітковини, здатна розганяти метаболізм і пришвидшувати процеси схуднення. Якщо варити вівсянку на воді, то на 100 грамів продукту буде 88 ккал.

Перловка. Ця каша добре прочищає кишківник, виводить всі токсини та шлаки з організму. На 100 грамів продукту міститься 108 ккал.

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