Заняття спортом можуть нашкодити зубам: стоматолог пояснив чому

Біг / © pexels.com

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Регулярна фізична активність позитивно впливає на здоров’я, однак деякі звички під час тренувань можуть несподівано позначитися на стані зубів. Стоматолог Марк Бурхенне заявив, що дихання ротом під час фізичних навантажень може підвищувати ризик розвитку карієсу.

Про це пише Daily Mail.

За словами лікаря, під час бігу, їзди на велосипеді чи інтенсивних тренувань багато людей переходять на дихання ротом. Це призводить до пересихання ротової порожнини та зменшення кількості слини.

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«Здоровий зуб — це зуб, який постійно омивається слиною», — пояснив Бурхенне.

Він зазначив, що слина допомагає нейтралізувати кислоти, змиває залишки їжі та забезпечує зубну емаль мінералами, необхідними для її відновлення. Коли її стає менше, кислотність у роті може підвищуватися, створюючи сприятливі умови для розвитку бактерій, які викликають карієс.

Чому солодкі спортивні перекуси можуть погіршити ситуацію

Особливу увагу стоматолог звернув на популярні серед спортсменів солодощі та енергетичні перекуси.

За його словами, найбільшу небезпеку становить не стільки кількість цукру, скільки тривалість його контакту із зубами.

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«Важливо не лише те, скільки цукру ви споживаєте, а й те, як довго він залишається на зубах», — наголосив лікар.

Після солодких перекусів він рекомендує прополоскати рот водою, щоб зменшити вплив цукру на емаль.

Як захистити зуби під час занять спортом

Бурхенне радить підтримувати достатній рівень гідратації, вживати воду з електролітами, а після тренувань за потреби використовувати жувальну гумку з ксилітом, яка стимулює виділення слини.

Також стоматолог рекомендує звернути увагу на зубні пасти з ремінералізувальними компонентами та, якщо це доречно і після консультації з лікарем, працювати над формуванням носового дихання.

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Водночас експерт наголошує, що фізична активність залишається важливою складовою здорового способу життя, а наведені рекомендації покликані допомогти краще піклуватися про здоров’я ротової порожнини під час занять спортом.

Нагадаємо, найкращий час для тренувань у спеку — до 10:00 та після 17:00. Під час високих температур організм працює інтенсивніше, швидше втрачає електроліти з потом, тому важливо пити воду, зменшувати інтенсивність, стежити за частотою серцебиття та уникати ознак перегріву. Поступова адаптація до спеки протягом кількох днів також допомагає.

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