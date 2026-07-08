Запах може “обдурити” мозок: вчені виявили аромат, який підвищує витривалість під час тренувань

Аромат шоколаду збільшує силу та витривалість спортсменів / © Associated Press

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Міжнародна група науковців виявила несподівану здатність кондитерських ароматів суттєво підвищувати фізичну витривалість під час виконання інтенсивних силових вправ натщесерце. Лабораторні експерименти довели, що просте вдихання запаху шоколаду між підходами дозволяє зробити значно більшу кількість повторень без жодного суб’єктивного посилення відчуття втоми.

Про це пише Earth.com.

Деталі експерименту та приголомшливі результати

Для проведення дослідження команда залучила двадцять трьох чоловіків віком понад двадцять років із середнім рівнем фізичної підготовки. Головною умовою участі була сувора відмова від будь-якої їжі щонайменше за десять годин до візиту в лабораторію. Піддослідні сідали за класичний тренажер для розгинання ніг і виконували силові рухи до повної м’язової відмови. Кожен учасник повертався до лабораторії тричі для тестування різних ароматів: темного шоколаду (90% какао), молочного шоколаду (60% какао) та звичайної води як нейтрального маркера.

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Перед початком і між кожним підходом дослідники підносили до носа спортсменів спеціально підготовлену рідину з відповідним запахом. Результати виявилися разючими: під впливом аромату темного шоколаду чоловіки виконали в середньому на вісімнадцять розгинань ніг більше, ніж із водою, а з молочним — на дев’ять більше. Оскільки робоча вага на тренажері залишалася незмінною, м’язи щоразу отримували абсолютно однакове фізичне навантаження.

«Спостерігати суттєве збільшення кількості повторень без того, щоб спортсмени відчували, що вони докладають більше зусиль, — це захопливий психобіологічний результат», — зазначив провідний автор дослідження, доцент факультету спорту та фізичних вправ Університету Малайї в Куала-Лумпурі Мохамед Нашрудін бін Нахарудін.

Науковців найбільше зацікавив той факт, що за стандартною десятибальною шкалою оцінки важкості виконання вправ показники піддослідних зростали лише в міру фізичної втоми, і запах під носом жодним чином не впливав на ці суб’єктивні цифри. Тобто значне збільшення кількості повторень далося спортсменам без жодного відчуття додаткової напруги.

Темний та молочний: різна реакція організму

Цікаво, що два види кондитерських виробів спрацювали за абсолютно різними фізіологічними механізмами, що чітко підтвердилося оцінками апетиту самих учасників. Перед початком підйомів вони відзначали свій рівень голоду, ситості та бажання поїсти на спеціальній ковзній шкалі. Після вдихання екстракту з дев’яноста відсотками какао спортсмени фіксували різке зниження почуття голоду та посилення відчуття ситості. Натомість солодший молочний варіант залишив сигнали голоду недоторканими, але значно підвищив рівень загального задоволення — чоловіки оцінили цей запах як найприємніший.

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Команда експертів пояснює цей поділ через призму біологічного очікування. Гіркий та інтенсивний аромат діє як потужний тригер, що сигналізує про наближення важкої та калорійної їжі та змушує організм поводитися так, ніби він уже починає ситну трапезу. Солодший запах спрацював інакше: він діяв як психологічна винагорода, покращував настрій під час виснажливої роботи та спонукав чоловіків зробити ще кілька повторень суто на ендорфінах.

«Запах темного шоколаду слугує завченим сигналом про насичену та дуже ситну їжу, що по суті вводить систему в стан очікування ситості», — пояснив Мохамед Нашрудін бін Нахарудін.

Цефалічна фаза та перспективи у спорті

Уся ця складна біохімічна магія не потребує потрапляння реальної їжі до шлунка. Вчені називають цей процес цефалічною фазою — своєрідним стартом травлення в мозку, коли лише вигляд або запах страви запускають виділення слини, шлункової кислоти та гормонів. Сучасні дослідження вже довели існування прямого нейронного зв’язку від носа до гіпоталамуса (мозкового центру голоду), який здатний притупляти апетит. Повні результати цієї наукової роботи опублікували в академічному журналі Frontiers in Physiology.

Ці висновки ідеально доповнюють відомий у спортивній медицині трюк із полосканням рота солодким вуглеводним напоєм без його ковтання. Рецептори фіксують цукор, мозок отримує сигнал про надходження енергії, і атлет може працювати інтенсивніше. Автори визнають, що їхнє дослідження має певні обмеження: воно було невеликим, охоплювало лише чоловіків і фокусувалося на одній вправі без вимірювання гормонального фону. Водночас отримані дані відкривають перспективи для використання знайомих харчових ароматів як безкоштовного та дієвого інструменту для покращення якості силових тренувань під час ранкового голодування.

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Нагадаємо, темний шоколад із вмістом какао не менше 85% містить багато антиоксидантів, менше цукру та може позитивно впливати на роботу серця, судин і мозку. Головне правило — вибирати якісний продукт і дотримуватися помірності.

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