Запалення язика та проблеми із пам’яттю: як наш організм сигналізує про дефіцит вітамінів

Наше тіло часто подає ледь помітні сигнали про внутрішні негаразди ще до появи серйозних проблем. Зокрема, існують маловідомі ознаки дефіциту певних вітамінів, вчасне розпізнання яких може стати ключовим фактором для збереження здоров’я та ранньої діагностики.

Йдеться по дефіцит вітаміну В12, повідомляє лікар Національної служби охорони здоров’я Великої Британії (NHS) Сурадж Кукадія, передає Daily Express.

Медик розповідає, що із дефіцитом цього вітаміну пов’язано багато симптомів, більшість яких можуть бути неспецифічними.

«Може відчуватися поколювання, сплутаність свідомості, проблеми з пам’яттю. Це також може спричинити м’язову слабкість і дуже, дуже болючий і запалений язик», — пояснив Сурадж.

За даними Британської служби охорони здоров’я (NHS), дефіцит вітаміну B12 часто проявляється задишкою, розладами травлення, втратою апетиту та тахікардією.

Хоча іноді причиною стає незбалансований раціон, найчастіше проблему провокує перніціозна анемія. Це аутоімунний стан, при якому імунітет атакує клітини шлунка, блокуючи засвоєння вітаміну.

Найбільш схильні до цього захворювання жінки віком близько 60 років, люди з генетичною схильністю або супутніми діагнозами.

Харчові джерела вітаміну B12

Вітамін B12 відіграє вирішальну роль у багатьох життєвонеобхідних функціях організму, включаючи утворення еритроцитів та підтримку нервової системи. Дорослим (віком від 19 до 64 років) потрібно приблизно 1,5 мікрограма вітаміну B12 щодня.

Джерелами вітаміну B12 є:

м’ясо;

риба;

молоко;

сир;

яйця;

деякі види пластівців для сніданку.

М’ясо, риба та молочні продукти зазвичай повністю покривають потребу організму у вітаміні B12. Водночас у рослинній їжі — фруктах, овочах чи злаках — цей елемент практично відсутній, тому веганам може бути складніше отримати його необхідну норму лише з раціону.

Нагадаємо, експерти розповіли коли та як саме слід приймати вітаміни. Хоча наука загалом не висуває жорстких вимог щодо конкретного часу доби для приймання, вибір правильного моменту допомагає знизити ризик побічних ефектів і покращити засвоєння нутрієнтів.

