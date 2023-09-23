Запам'ятайте це: найкращий час сніданку, обіду і вечері для схуднення

Дізнайтеся, коли краще їсти, щоб худнути. Виявляється, вчені визначили точний час сніданку, обіду і вечері. І цифри вас можуть здивувати.

Коли йдеться про зниження ваги, найчастіше люди говорять про те, що їсти або не їсти, але потрібно також звертати увагу, коли ви вживаєте продукти. У виданні GoodTo розповіли, коли краще снідати, обідати і вечеряти.

Дійсно, дотримання ефективної дієти, яка складаєть з продуктів, які спалюють жир, допоможе вам скинути зайву вагу. Але якщо ви серйозно підійдете до часу приймання їжі, це вплине на те, наскільки людина відчуває голод протягом дня. Про це стверджує особиста тренерка Медді Бідулф. Насправді, жодного секрету не існує. Якщо ви хочете, щоб на вазі зменшувалися цифри, потрібно дотримуватися дефіциту калорій. Але існують такі періоди, коли людський організм вибрачає більше калорій без особливих зусиль.

В який час потрібно їсти, щоб схуднути

Згідно з дослідженнями Університету Мурсії (Іспанія), найкращим часом для сніданку є період між 7:00 — 7:11 ранку. Обідати потрібно в районі 12:30 та 13:00, але найкращим часом для денного приймання їжі вчені вважають 12:38. А коли справа доходить до вечері, необхідно вкластися у період між 18:00 та 18:30, але оптимальним часом є 18:14. При цьому їсти потрібно небагато.

А як щодо перекушувань? Чи вчені знайшли час для них? Так! Дослідження показало, що перекушувати найкраще об 11:01, 15:14 та 21:31. Це ті моменти, коли сила волі людини може підводити і організм буде відчувати легкий голод. Провідна наукова співробітниця Food Marble, докторка Клер Шорт стверджує, що перекушувати слід тоді, коли утворюється чотиригодинна перерва між основними прийманнями їжі чи після інтенсивного тренування.

Серед закусок краще обирати ті, які безпечні для фігури. Це, за словами, спеціалістки, продукти багаті на клітковину в поєднанні з високим вмістом білка. Так ви будете довше відчувати ситість. Краще заздалегідь планувати свої перекушування.

Як схуднути, якщо ви "сова"

В який час потрібно їсти, щоб худнути / Фото: Pexels

Що ж робити тим, хто фізично не може прокинутися о 7 ранку, щоб поснідати? Клер радить таким людям снідати не пізніше, ніж через годину після пробудження. Так ви будете тримати свої гормони голоду під контролем та довше відчуватимете ситість. Щодо часу, який ви обираєте для того, щоб поїсти, докторка Шорт запевняє, що тут важливо дотримуватися балансу. Головне розподілити приймання їжі так, щоб зберегти енергію. Наші тіла добре реагують на рутину, тому ідеально дотримуватися обіду о 13:00 та вечері о 18:00, якщо цього дозволяє ритм життя.

Також вона не рекомендує пропускати приймання їжі, навіть якщо здається, що так ви зможете схуднути. Наприклад, через пропускання сніданку вага може навпаки збільшуватися, а метаболізм порушуватися. Якщо ви поснідаєте, то будете менше відчувати голод до обіду, що вбереже від імпульсивних перекушувань.

2021 року Університет Осаки провів дослідження, яке показало, що люди, які пропускають обід або вечерю, більш схильні до набирання зайвої ваги. А ще це погіршує нічний сон і скорочує його приблизно на одну годину.

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