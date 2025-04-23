Запаморочення може бути тривожним сигналом організму: які хвороби воно може приховувати

Запаморочення / © Pexels

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Запамороченням називають стан, коли людина відчуває нестійкість, втрату рівноваги, кружляння навколо чи загальну слабкість, що іноді супроводжується нудотою. Такий симптом може з’являтися і в цілком здорових людей, але якщо він повторюється часто або триває довго — це може свідчити про наявність серйозної хвороби.

Про це йдеться в матеріалах Cleveland Clinic та Mayo Clinic.

Що ховається за запамороченням?

Часті причини:

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Захворювання внутрішнього вуха : лабіринтит, вестибулярний неврит, інфекції.

Анемія : знижений рівень еритроцитів.

Акустична неврома : пухлина, що порушує рівновагу.

Серцево-судинні хвороби : гіпотонія, аритмії.

Струс мозку : один з класичних симптомів — запаморочення.

Неврологічні хвороби: мігрень, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз.

Запаморочення може бути викликане й іншими факторами:

Стрес : Тривога або страх можуть викликати відчуття запаморочення через гормональні зміни в організмі.

Отруєння чадним газом : Вдихання чадного газу спричиняє головний біль та запаморочення, що можуть призвести до серйозних наслідків.

Зневоднення : Симптоми, як спрага, загальне нездужання та запаморочення, можуть свідчити про сильне зневоднення організму.

Низький рівень цукру в крові (гіпоглікемія) : Раптове запаморочення, пітливість та тремтіння можуть бути ознаками гіпоглікемії.

Ліки : Деякі препарати, наприклад, від підвищеного тиску, можуть спричиняти запаморочення як побічний ефект.

Морська хвороба : Порушення рівноваги при морській хворобі часто супроводжується відчуттям запаморочення.

Стійке постуральне перцептивне запаморочення : Цей тип запаморочення виникає через дії або ситуації навколо (наприклад, у натовпі).

Доброякісне пароксизмальне позиційне головокружіння (ДППГ): Короткотривалі епізоди запаморочення, які часто з’являються при рухах голови.

Необхідно звернутися до лікаря, якщо запаморочення повторюється без чіткої причини. Якщо запаморочення супроводжується сильним болем, утрудненим диханням, втратою чутливості чи рухливості, судомами, двоїнням в очах або блювотою — необхідно негайно звернутися за медичною допомогою.

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