Запобігають розвитку раку, серцевих захворювань та діабету: дев'ять продуктів, які їдять довгожителі

У переліку ви знайдете часник, картоплю, помідори та навіть хліб.

У світі існує так звана "блакитна зона" — це п'ять регіонів, де проживає найбільше довгожителів (Сардинія в Італії, Окінава в Японії, Ікарія в Греції, Нікої в Коста-Риці, Лома-Лінди в Каліфорнії (США)). Любов до яких продуктів об'єднує цих людей? Давайте розбиратися, що додати до щоденного раціону, щоб жити довго і бути здоровим.

Квасоля та бобові

У більшості "блакитних зон" бобові складають основу раціону. В них міститься необхідна кількість антиоксидантів, поживних речовин, клітковини, які допомагають підтримувати здорову вагу та боротися з хворобами. Наприклад, в Нікої (Коста-Рика) щоденно вживають чорну квасолю, яка має протидіабетичні та протиракові властивості.

Картопля

Для жителів Ікарія в Греції основним продуктом харчування вважається біла картопля. А в районі Окінави переважає фіолетова солодка картопля. Остання, до речі, містить особливі фітохімічні речовини, антоціани, які допомагають запобігати більшості хвороб. Також у солодкій картоплі містяться вітаміни А, В6, С та калій. Багато в ній і клітковини. Хоча дехто вважає білу картоплю небезпечною для здоров'я через високий вміст вуглеводів, як показує практика, вона допомагає запобігти розвитку діабету та підтримувати низький рівень артеріаного тиску.

Часник

Що потрібно їсти для довголіття / Фото: Pexels

У префектурі Окінава в Японії регулярно вживають часник. Як стверджується у статті в National Geographic цей продукт є "потужними природними ліками". Він допомагає знизити ризик розвитку деяких захворювань, які виникають з віком. Часник містить антиоксиданти і має протизапальні властивості, тому допомагає запобігти розвитку діабету, деяких видів раку, серцево-судинним захворювань.

Оливкова олія

Оливкова олія — ще один щоденний продукт для жителів Ікарії в Греції. Оливкова олія першого холодного віджиму має чимало переваг для здоров'я. Тому жителі Середземномор'я, де її регулярно використовують, вважаються найздоровішими у світі. Наприклад, вчені виявили, що цей продукт допомагає нормалізувати артеріальний тиск, контролювати вагу, знизити ризик розвитку деяких видів раку і в цілому покращує стан здоров'я.

Авокадо

В каліфорнійському містечку Лома-Лінда місцева спільнота в основному складається з адвентистів сьомого дня. Відомі вони тим, що дотримуються вегетаріанської дієти і авокадо в ній відіграє важливу роль. Цей продукт допомагає знизити рівень холестерину в крові, містить на 30% більше калію, ніж банани. А ще авокадо знижує ризик ожиріння та розвитку діабету 2-го типу.

Лосось

Які продукти їдять довгожителі / Фото: Pexels

Жирна риба, зокрема лосось, дуже популярна серед довгожителів "блакитних зон". В ній міститься велика кількість жирних омега-3 кислот, які підтримують роботу серця і знижують ризик серцево-судинних захворювань, зменшують запалення в організмі.

Цільнозернові хлібці на заквасці

В італійському регіону Сардинія жителі часто їдять нут, козяче молоко і хліб на заквасці. Останній виготовляють з цільної пшениці, він також містить корисні живі молочнокислі бактерії. Саме сардинський процес заквашування допомагає перетворити цукор та глюкозу на молочну кислоту. Це значно зменшує глікемічний індекс, тобто рівень цукру в крові не підвищується, а людина довше відчуває ситість.

Помідори

Товати — це ще один улюблений продукт жителів Сардинії. Цей овоч тут використовують в багатьох стравах. В помідорах міститься антиоксидант лікопін, який відрізняється протизапальними властивостями. Він також здатний нормалізувати артеріальний тиск, знизити ризик розвитку метаболічного синдрому і інсульту, покращити роботу серця. Міститься в помідорах і бета-каротин, який знижує ризик розвитку пухлин.

Вино

Які продукти потрібно їсти щодня / Фото: Pexels

Багато регіонів "блакитної зони" включають до раціону червоне вино, випиваючи близько двох келихів на день. Деякі дослідження підтвердили, що червоне вино допомагає покращити роботу серця через вміст в ньому поліфенолів та антиоксидантів. Однак, з будь-яким алкогольним напоєм потрібна помірність та консультація з лікарем.

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