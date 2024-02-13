Заразився від кота: чоловік став першою людиною, яка померла від нещодавно відкритого вірусу

Вірус вперше був виявлений у людей 2015 року, при цьому вчені все ще з'ясовують, як саме він передається.

У США чоловік став першим, хто помер від вірусу під назвою Аляскапокс.

Про це повідомляє The Telegraph.

Вірус тісно пов'язаний з віспою як різновид роду Orthopoxvirus і вперше був виявлений у людей 2015 року. Відтоді було зафіксовано лише сім випадків зараження.

Чоловік, який помер, мав ослаблений імунітет і проходив лікування від раку, що призвело до ускладнень після інфікування одного з уражень його шкіри. Це призвело до ниркової недостатності і, зрештою, до його смерті наприкінці січня.

За словами офіційних осіб, він жив один у віддаленій частині півострова Кенай на Алясці і заразився після того, як його подряпала бездомний кіт.

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Вперше Аляскапокс був виявлений у Фербенксі, Аляска, США, і отримав назву AKPV, хоча вважається, що він циркулював і раніше. Вважається, що він передається від дрібних гризунів до людей та спричиняє невеликі ураження шкіри та легкі захворювання, а також збільшення лімфатичних вузлів та м'язові болі.

Поки що немає жодних вказівок на те, що це захворювання може передаватися між людьми. Попри це, представники Міністерства охорони здоров'я Аляски повідомили, що закривання подряпин шкіри пов'язками є гарним запобіжним заходом.

Департамент охорони здоров'я Аляски також попередив, що домашні тварини, такі як кішки та собаки, "також можуть відігравати роль у поширенні вірусу".

Науковий співробітник кафедри інфекційних захворювань Імперського коледжу Лондона та викладач молекулярної вірусології в Університеті Ессекса доктор Статіс Джотіс зазначив, що вченим ще належить пройти шлях, щоб з'ясувати, як передається вірус.

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Він сказав: "Хоча ми знаємо, що вірус поширюється у дрібних гризунів, деякі пацієнти в минулому припускали, що їх кусали павуки, кішки чи собаки. Ми справді не знаємо, як це поширюється зараз. Проте немає причин для занепокоєння. Завжди приємно бути краще поінформованим про нашу взаємодію з дикою природою. Ретельне миття рук із милом чи засобами на спиртовій основі допомагає захиститися від вірусів, а також розпізнати ознаки інфекції".

Нагадаємо, хвора на рак товстої кишки померла після того, як хірургічний робот пропалив дірку в органі. Її оперували за допомогою робота DaVinci.

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