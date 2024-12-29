Заряджає енергією та поліпшує настрій на 24 години: працює краще, ніж кофеїн

Для мільйонів людей ранок починається з чашки кави, а можливо і двох. Цей напій здається чарівним еліксиром, який надає сил, бадьорить і заряджає енергією на весь день. Однак ефект кави досить короткотривалий, що дуже розчаровує. Однак британські науковці знайшли довготривалий і безпечний спосіб підтримувати мозок у тонусі.

Цей диво-засіб – прості фізичні вправи. Дослідження вчених показало, що фізична активність не лише зміцнює тіло, а й значно покращує роботу мозку, особливо пам'ять – як короткострокову, так і довгострокову. Виявляється, ранкові фізичні навантаження або швидке тренування під час обідньої перерви можуть підбадьорити значно більше, ніж кілька чашок кави.

У дослідженні, результати якого опубліковані в журналі "International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity", взяли участь 76 осіб віком від 50 до 83 років. Учасникам прикріпили трекери для моніторингу сну і фізичної активності, а також проводили щоденні когнітивні тести, оцінюючи увагу, пам'ять, реакцію і вирішення завдань.

Вчені у ході експерименту аналізували дані про фізичну активність учасників – помірні та інтенсивні навантаження, легку активність і сидячий спосіб життя, а також інформацію про сон, його тривалість і фази.

Було з’ясовано, що лише 30 хвилин помірної або інтенсивної фізичної активності здатні поліпшити як довгострокову, так і короткострокову пам'ять.

Як пояснюють експерти, коли ми рухаємося, наше тіло починає виробляти більше енергії, а ендорфіни та норадреналін, що при цьому вивільняються, підвищують рівень бадьорості, покращують настрій і роблять нас енергійнішими та уважнішими.

Аналіз даних учасників експерименту підтвердив, що гарний настрій, який виникає після фізичної активності, може зберігатися до 24 годин, а показники, пов'язані зі збереженням пам'яті, залишаються підвищеними аж до 48 годин.

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