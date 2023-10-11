Засліпити красою: вісім секретів арабських принцес, які можна використати в щоденному догляді

Східні красуні поколіннями передають рецепти краси і підкорюють оточуючих своєю природною красою без особливих зусиль. Деякі з їхніх секретів краси можна без проблем використовувати в щоденному догляді.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про зачіски для жінок 50 років із круглим і повним обличчям, які зроблять молодшими.

Кефірні маски

Якщо нанести на волосся маску з кефіру та залишити на 10 хвилин, а потім змити, то можна отримати густі та пишні локони. Щоправда, краще брати не магазинний продукт, а готувати кефір самостійно, використовуючи закваску та домашнє молоко.

Натуральне фарбування

Чорний колір волосся природній для більшості східних красунь, але щоб добитися насиченого відтінку прийнято використовувати басму або хну. Таким природнім фарбуванням користується навіть принцеса Саудівської Аравії Аміра ат-Тавіль. Барвники можна тримати на волоссі від 5 хвилин до 8 годин в залежності від того, який результат ви хочете отримати. Головне змивати таку фарбу не шампунем, а звичайною водою.

Дорогоцінні олії

Справжнім фаворитом арабських жінок є араганова олія, яку можна використовувати для догляду за волоссям, обличчям та тілом. Наприклад, якщо додати всього кілька крапель цієї олії в шампунь, то ви отримаєте слухняне та гладке волосся навіть без кондиціонера. Цей засіб допомагає надати шкірі обличчя м'якості, а також бореться з акне завдяки високому вмісту вітаміну Е. Ефірні олії лежать в основі більшості східних парфумів. Вони натуральні, а отже не викликають алергічних реакцій. А також аромат ефірних олій тримається на шкірі кілька днів.

Троянди — це не лише букети

Секрети краси арабських принцес / Фото: Pexels

Трояндова вода використовується як природня альтернатива сучасним парфумам. Також вона допомагає освіжити шкіру обличчя, зробити її приємною на дотик, позбутися почервонінь та висипань.

Маска з куркуми

Про користь куркуми арабські красуні дізналися від індійських жінок, а нині кожна дівчина може скористатися доступною та дуже ефективною маскою. Для її приготування потрібно взяти дві столові ложки борошна, 2 столові ложки молока та пів чайної ложки куркуми. Все змішати і нанести на обличчя. Залишіть маску на півгодини, а потім змийте.

Замість тонального крему лимон

На думку арабських жінок лимон — найкращий спосіб усунути будь-які нерівності шкіри і надати їй сяйва. Тому раз на тиждень вони протирають обличчя половинкою цього фрукта. А щоб освітлити шкіру процедуру слід проводити щовечора перед сном.

Хаммам

В давнину хаммам був єдиною можливістю освіжитися, але він не припиняє бути популярним і сьогодні. Завдяки хаммаму можна усунути застійні процеси у внутрішніх органах, покращити кровообіг, очистити пори від токсинів, полегшити біль в суглобах та навіть скинути зайву вагу. А щоб позбутися глибоких забруднень на шкірі після хаммаму потрібно нанести натуральний скраб з кавової гущі.

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