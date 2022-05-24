Засоби знезараження води: Комаровський закликав ВООЗ вплинути на санітарну ситуацію на окупованих територіях України

Через антисанітарію в окупованих Маріуполі, Херсоні, там може спалахнути епідемія кишкових інфекцій.

Українцям потрібно перейматися щодо тих хвороб, які можуть спалахнути через війну. Особливо слід хвилюватися жителям півдня країни.

Про це розповів лікар-педіатр, кандидат медичних наук, телеведучий Євген Комаровський на телеканалі "Freeдом".

"Все, що наразі ми можемо порадити людям, на жаль, це мити руки, де це можливо, та кип'ятити воду. Є значна кількість піґулок для знезараження води. Цією темою повинні негайно занепокоїтися ВООЗ, ООН. Перш за все, що потрібно, доправити на окуповані території - засоби знезараження води, а також ретельно інструктувати людей, як цими засобами користуватися", - зазначив лікар.

Він додав, що хвилюватися потрібно не лише за окупований Маріуполь, але й за неокупований Миколаїв, де з водою вже довгий час великі проблеми.

"Наше місто Миколаїв. Там висить на кожному стовпі: як знезаражувати воду? Скільки піґулок для знезараження води отримав Миколаїв за останній місяць?.. Потрібно ставити ось ці питання", - сказав Комаровський.

Нагадаємо, ще в кінці квітня уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова попереджала, що Маріуполю загрожує спалах низки недуг через середньовічні умови життя – холери, дизентерії, ешерихіозу.

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