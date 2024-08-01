Засунув лимоном: із 31-річного чоловіка дістали живого вугра довжиною 65 см (фото)

Тепер він змушений жити з калоприймачем, тому що вугор намагався прокусити собі шлях із товстої кишки.
Чоловікові пощастило, що він вижив після того, як засунув живого вугра в анус за допомогою лимона.
Про це повідомляє Must Share News.
Хоча незрозуміло, чого сподівався добитися 31-річний індійський емігрант цим жахливим актом, він опинився в лікарні в Ханої, В'єтнам, після того, як відчув сильний біль у животі.
Лікарі госпіталю Viet Duc виявили на рентгенівському знімку вугра довжиною 65 см, якого чоловік засунув собі того ж дня, у суботу, 27 липня. Рентген показав "довгу структуру", яка тяглася через живіт пацієнта.
У ще страшнішому відкритті медики визначили, що біль був спричинений тим, що вугор намагався прогризти собі шлях із травного тракту чоловіка, прокусивши товсту кишку.
Коли медичний персонал намагався видалити рибу за допомогою зонда, команда виявила, що хлопець також засунув цілий лимон у свою пряму кишку.
Потім хірургам довелося розрізати живіт, щоб видалити вугра щипцями, і проштовхувати лимон назад через анус чоловіка. Після цього вони зашили отвір у його кишківнику.
Тепер чоловікові доведеться жити з калоприймачем, а медичний персонал стверджує, що без втручання він помер би.
Заступник директора Центру хірургії товстої та прямої кишки лікарні, доктор Ле Нат Хуей сказав: "Вугри – це тварини, які можуть виживати в анаеробних умовах протягом тривалого часу і можуть проколоти травний тракт. Людям категорично не слід вставляти тварин в анус, щоб спричинити сильні відчуття, оскільки наслідки можуть бути серйозними".
Хуей додав, що хоча видалення сторонніх предметів з ануса пацієнта — це звична операція, це був перший випадок, коли його команда видалила з ануса живу тварину.
Нагадаємо, це не перший випадок у В’єтнамі. Так, минулого року лікарі врятували життя молодому чоловікові, видаливши живого 30-сантиметрового вугра з його живота, який спричинив перфорацію кишківника.
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