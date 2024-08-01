Засунув лимоном: із 31-річного чоловіка дістали живого вугра довжиною 65 см (фото)

Тепер він змушений жити з калоприймачем, тому що вугор намагався прокусити собі шлях із товстої кишки.

Чоловікові пощастило, що він вижив після того, як засунув живого вугра в анус за допомогою лимона.

Про це повідомляє Must Share News.

Хоча незрозуміло, чого сподівався добитися 31-річний індійський емігрант цим жахливим актом, він опинився в лікарні в Ханої, В'єтнам, після того, як відчув сильний біль у животі.

Лікарі госпіталю Viet Duc виявили на рентгенівському знімку вугра довжиною 65 см, якого чоловік засунув собі того ж дня, у суботу, 27 липня. Рентген показав "довгу структуру", яка тяглася через живіт пацієнта.

У ще страшнішому відкритті медики визначили, що біль був спричинений тим, що вугор намагався прогризти собі шлях із травного тракту чоловіка, прокусивши товсту кишку.

Із кишківника чоловіка дістали живого вугра / Фото: Báo Sức Khoẻ và Đời Sống

Коли медичний персонал намагався видалити рибу за допомогою зонда, команда виявила, що хлопець також засунув цілий лимон у свою пряму кишку.

Потім хірургам довелося розрізати живіт, щоб видалити вугра щипцями, і проштовхувати лимон назад через анус чоловіка. Після цього вони зашили отвір у його кишківнику.

Із кишківника чоловіка дістали живого вугра / Фото: Báo Sức Khoẻ và Đời Sống

Тепер чоловікові доведеться жити з калоприймачем, а медичний персонал стверджує, що без втручання він помер би.

Заступник директора Центру хірургії товстої та прямої кишки лікарні, доктор Ле Нат Хуей сказав: "Вугри – це тварини, які можуть виживати в анаеробних умовах протягом тривалого часу і можуть проколоти травний тракт. Людям категорично не слід вставляти тварин в анус, щоб спричинити сильні відчуття, оскільки наслідки можуть бути серйозними".

Із кишківника чоловіка дістали живого вугра / Фото: Dantri

Хуей додав, що хоча видалення сторонніх предметів з ануса пацієнта — це звична операція, це був перший випадок, коли його команда видалила з ануса живу тварину.

Нагадаємо, це не перший випадок у В’єтнамі. Так, минулого року лікарі врятували життя молодому чоловікові, видаливши живого 30-сантиметрового вугра з його живота, який спричинив перфорацію кишківника.

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