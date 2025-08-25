Як очистити пральну машинку від цвілі, накипу, бруду / © Freepik

Розповідаємо, як позбутися бруду, залишків прального порошку та навіть цвілі, яка з часом накопичується всередині, затиснувши лише дві кнопки пральної машинки.

Як увімкнути режим самоочищення на пралці

У різних моделях пральних машинок спосіб активації може відрізнятися, але зазвичай все дуже просто.

Увімкніть пралку. Одночасно затисніть кнопки «Інтенсивне прання» та «Легке прасування», часто ці кнопки позначені однією дужкою із зірочкою. Дочекайтеся звукового сигналу. Оберіть на дисплеї режим «Очищення барабана» і натисніть «Старт».

Важливо знати: під час цього процесу не потрібно додавати порошок чи кондиціонер, машинка сама очистить свої внутрішні деталі гарячою водою та потужним обертанням.

Чому це потрібно робити регулярно

Фахівці рекомендують запускати самоочищення приблизно раз на місяць. Це дозволяє:

уникнути появи цвілі та неприємних запахів;

зберегти свіжість білизни після прання;

подовжити термін служби пральної машинки.

Які ще поради для того, щоб пралка працювала вічно

Просушуйте барабан і гумову манжету після кожного прання, щоб не було грибка.

Регулярно чистіть фільтр і зливний шланг від дрібного сміття та ворсу.

Не сипте багато кондиціонеру для білизни, він осідає на деталях і стає живильним середовищем для бактерій.

Раз на 4 місяці запускайте прання без речей з лимонною кислотою чи оцтом, це допоможе прибрати накип і подовжити життя нагрівального елемента.

Не перевантажуйте барабан, це головна причина поломок підшипників і двигуна.

Дотримання цих простих рекомендацій допоможе вашій пральній машинці працювати без перебоїв упродовж багатьох десятків років.