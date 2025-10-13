Завдяки цим тваринам жінки старіють повільніше: нове дослідження

Жінка з собакою / © pexels.com

Їх зазвичай називають «найкращими друзями людини», але, як виявилося, собаки можуть бути особливо корисними саме для жінок. Нове дослідження показало, що спілкування з чотирилапими має надзвичайний ефект проти старіння для жінок.

Про це пише Daily Mail.

За словами авторів дослідження, проведення лише однієї години на тиждень із собакою сповільнює важливий показник клітинного старіння — довжину теломерів. Експерти зазначають, що для жінок собаки можуть стати доступним і природним способом зменшити вплив стресу та покращити клітинне здоров’я.

Однак, чи має подібний ефект спілкування з собаками для чоловіків — поки що невідомо.

Авторка дослідження, докторка Шеріл Краус-Парелло, доцентка факультету сестринської справи Університету Атлантичної Флориди, вважає, що тварини мають позитивний «біопсихосоціальний» вплив на жінок.

«Нетрадиційні підходи, як-от спілкування з тваринами, можуть стати дієвою підтримкою. Такі взаємини забезпечують емоційну безпеку та стабільність, що особливо важливо для жінок», — сказала Краус-Парелло.

Результати дослідження

Для дослідження вчені залучили 28 жінок віком від 32 до 72 років — усі вони були ветеранками з посттравматичним стресовим розладом (ПТСР), який виникає внаслідок травматичних або шокувальних подій. Жінок випадковим чином розділили на дві групи. Обидві брали участь у щотижневих годинних сесіях протягом восьми тижнів.

Перша група допомагала тренувати службових собак для інших ветеранів, які потребують допомоги. Друга, контрольна група, лише переглядала відео з дресирування собак.

Учасниці носили спеціальні монітори, що відстежували показники стресу, зокрема варіабельність серцевого ритму. Довжину теломерів — маркер клітинного старіння — визначали за зразками слини. Теломери — це ділянки ДНК на кінцях хромосом, які, подібно до пластикових наконечників на шнурках, захищають генетичний матеріал від пошкодження.

Психологічні показники стресу оцінювали за допомогою анкет, що вимірювали рівень ПТСР, тривожності та суб’єктивного стресу.

Результати показали, що довжина теломерів збільшилася у групі, яка займалася тренуванням собак, тобто процеси старіння у них сповільнилися. Ефект був найсильнішим серед ветеранок, які пережили бойові дії. У контрольній групі, навпаки, спостерігалося скорочення теломерів, що свідчить про прискорене старіння.

З психологічного боку обидві групи відчули значне зменшення симптомів ПТСР, тривожності та стресу — тобто навіть участь у дослідженні мала терапевтичний ефект.

У підсумку, результати демонструють перспективні біологічні переваги спілкування з тваринами, особливо для ветеранів бойових дій.

Дослідники вважають, що навіть одна година на тиждень у компанії собак може допомогти людям із ПТСР на клітинному рівні — тож необов’язково мати власного пса, щоб відчути користь.

«Жінки-військові стикаються з унікальними труднощами адаптації, які часто залишаються непоміченими, а традиційні методи лікування ПТСР не завжди підходять. Не всі ветерани можуть доглядати за службовою твариною, тому волонтерська робота з тваринами може дати схожий лікувальний ефект без тягаря відповідальності за догляд», — зазначила докторка Краус-Парелло, дружина ветерана, який був рятувальником під час терактів 11 вересня.

Дослідження назвали «проривним», хоча воно й мало обмеження — невелику вибірку та зосередженість лише на жінках із США.

Науковці припускають, що у майбутньому варто перевірити, як собаки впливають на чоловіків-військових або на ширшу вибірку населення.

Раніше, 2024 року, інше дослідження Університету Аризони показало, що службові собаки зменшують прояви ПТСР у ветеранів, більшість із яких були чоловіками, — вони мали меншу депресію, тривожність і вищу якість життя.

До слова, нове дослідження показало, що люди готові довіряти собакам і навчатися у них, як у інших людей. Вчені виявили, що у V-подібному лабіринті 117 власників собак йшли за незнайомими собаками так само, як і за незнайомими людьми, що свідчить про унікальну здатність швидко формувати міцні соціальні зв’язки з цими тваринами.