Зайва вага — не завжди наслідок переїдання: які хвороби призводять до ожиріння

Якщо ніяк не вдається схуднути, потрібно звернути увагу на ряд симптомів. Які хвороби можуть приводити до зайвої ваги, читайте в матеріалі ТСН.ua

Якщо не вдається схуднути попри виснажливі дієти та години тренувань, можливо потрібно звернути увагу на свій організм, тому, що саме деякі хвороби можуть бути причиною зайвої ваги не можливості схуднути.

Гіпотиреоз

При гіпотиреозі організм не виробляє достатньо гормонів для підтримки нормальної швидкості обміну речовин. До таких гормонів належать тироксин (Т4) та трийодтиронін (Т3). Коли рівень цих гормонів знижується при гіпотиреозі – погіршуються метаболічні функції, включаючи водний баланс. Як наслідок, накопичується зайва рідина, з'являються набряки на руках, ногах та обличчі, починає зростати вага.

Гіпотиреоз, або недостатня функція щитоподібної залози дуже поширене захворювання, особливо у жінок. Тому при неконтрольованому наборі зайвих кілограмів потрібно перевірити щитоподібну залозу, особливо якщо крім ваги з'являються ще й інші симптоми.

Діагностика гіпотиреозу не складна -- діагноз ставиться на підставі результатів аналізу крові на гормони щитоподібної залози.

Низький рівень тестостерону

Зміни в роботі ендокринної системи призводять до збільшення ваги не лише у жынок, а й у чоловіків.

Зниження рівня тестостерону у чоловіків в молодому віці – одна з найголовніших характеристик серйозного порушення обміну речовин. Симптомами низького рівня тестостерону може бути як зниження лібідо та ослаблення сексуального бажання, так і набір зайвої ваги одночасно з втратою м’язової маси. Ознаками дефіциту тестостерону можуть бути втома, депресія, труднощі з концентрацією уваги.

Зниження рівня тестостерону в першу чергу пов’язане з деградацією мускулатури — найбільш помітно зменшуються біцепси, м’язів грудей і ніг. Паралельно організм починає набирати зайву вагу, насамперед на животі та стегнах. Ситуація ускладнюється і тим, що жирова клітковина, яка розростається ще сильніше пригнічує тестостерон і інші гормони.

Синдром Іценко-Кушинга

Це патологічний стан організму, при якому наднирники починають виробляти зайву кількість кортизолу — гормону стресу Основною причиною хвороби є порушення механізмів регуляції, відповідальних за функціонування гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової системи. Найчастіше страждають від цього синдрому жінки у віці від 20 до 40 років.

Причини виникнення синдрому Кушинга можуть бути різні, наприклад, лікування таких захворювань, як астма, ревматоїдний артрит, інших аутоімунних патологічних розладів високими дозами глюкокортикоїдів. Синдром Кушинга може передувати доброякісній пухлині гіпофіза.

Надлишок кортизолу в організмі уповільнює обмін речовин, що, своєю чергою, призводить до збільшення ваги та відкладенню жиру. Надмірні жирові відкладення з'являються над верхньою частиною спини, на плечах і обличчі. Кінцівки, як правило, залишаються худими. Обличчя стає місяцеподібним, на ньому з'являється гарячковий багряно-червоний рум'янець, спостерігається вугровий висип.

Ревматоїдний артрит

Причиною збільшення ваги можуть бути ще ряд інших хвороб, за яких знижується фізична активність. Наприклад ревматоїдний артрит. Ця хвороба є запальним захворюванням сполучної тканини, яке вражає дрібні суглоби. Уражені суглоби стають червоними та опухають. Напади артриту можуть супроводжуватися сильними болями.

Захворювання істотно обмежує рухливість пацієнта, відповідно, з'являються проблеми із зайвою вагою.

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