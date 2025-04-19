зайва вага

Науковці назвали фактори, які впливають на розвиток ожиріння / © pixabay.com

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Раптова зміна способу життя може бути фактором ризику для розвитку ожиріння. При чому негативний вплив мають як стресові, так і приємні ситуації в житті людини.

Про це йдеться у дослідженні науковців з університету Лафборо, повідомляє Science Alert.

Дослідники стверджують, що будь-що, що потенційно може змінити режим харчування та рухів, може сприяти збільшенню ваги, включаючи стрес у навчанні, труднощі у стосунках, хвороби, батьківство та вживання різних ліків. У міру накопичення цих збоїв зростає і наша вага.

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Нещодавнє дослідження показує, що навіть п’ять днів нездорової їжі можуть викликати процеси ожиріння у вашому організмі. Зміна клімату, якому ви піддаєтеся, також може вплинути на ваш метаболізм.

До таких дестабілізуючих подій також належать приємні заняття, як-от різноманітні переживання під час святкування Різдва чи Великодня.

Але також важливо пам’ятати, що багато факторів впливають на нашу вагу, у тому числі деякі з них поза нашим контролем. Через це зосередження на якомога здоровішому харчуванні та русі, а не на самій вазі, може збільшити ваші шанси на більш здоровий результат.

«Якщо руйнівники способу життя є основною рушійною силою щорічного набору жиру, стратегії профілактики повинні зосереджуватися на цих подіях. Якщо збільшення жиру відбувається короткими епізодами, для ефективного втручання можуть знадобитися лише нечасті тимчасові зміни поведінки», — йдеться у дослідженні.

Нагадаємо, згідно з останніми дослідженнями, проведеними вченими з Національного інституту кардіології у Варшаві, шлюб потроює ризик ожиріння у чоловіків. При цьому у жінок такого зв’язку вчені не виявили.