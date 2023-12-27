Здоров’я серця, м’язів, мозку та кісток: навіщо людині потрібен магній

Завдяки достатній кількості магнію в організмі, ми не маємо проблем із кістками, судинами та нервами.

Магній – це вкрай важливий мікроелемент для нашого здоров’я. Якщо його не вистачає в організмі, це може призвести до ряду проблем із м’язами, нервовою та серцево-судинною системою. Розповідаємо з посиланням на WebMD, у чому користь магнію, що він лікує, в яких міститься продуктах.

У чому користь магнію для організму людини

Роль магнію неоціненна для нашого здоров’я, оскільки він позитивно впливає на роботу всіх внутрішніх систем організму. Тому допомагає попередити ризики багатьох захворювань.

Нормалізує рівень цукру в крові. Зміцнює кістки, захищає від утрати кісткової маси, створює нові кісткові клітини. Відновлює енергетичний баланс в організмі. Підтримує імунну систему на високому рівні. Бореться із запаленнями та допомагає швидше заживати ранам. Запобігає розвитку захворюванням серця, артриту і діабету. Налагоджує роботу серця, зміцнює кровоносні судини. Знижує рівень «поганого» холестерину, підвищуючи «хороший». Захищає від головного болю, допомагаючи розширяти кровоносні судини головного мозку.

У яких продуктах міститься магній

Горіхи й насіння. Арахіс, пекан, мигдаль, кеш’ю, льон, насіння гарбуза та соняшника містять велику кількість магнію, рослинних жирів та клітковини, тому ці продукти треба обов’язково включати у свій щоденний раціон.

Арахіс, пекан, мигдаль, кеш’ю, льон, насіння гарбуза та соняшника містять велику кількість магнію, рослинних жирів та клітковини, тому ці продукти треба обов’язково включати у свій щоденний раціон. Цільнозернові продукти. Завдяки вмісту клітковини та магнію цільнозерновий хліб, вівсянка, коричневий рис позитивно впливають на рівень енергії в організмі, не додаючи зайвої ваги.

Завдяки вмісту клітковини та магнію цільнозерновий хліб, вівсянка, коричневий рис позитивно впливають на рівень енергії в організмі, не додаючи зайвої ваги. Авокадо окрім магнію містить ряд вітамінів групи В, рослинні жири та клітковину, які налагоджують роботу серця.

окрім магнію містить ряд вітамінів групи В, рослинні жири та клітковину, які налагоджують роботу серця. Темна листова зелень. Цей продукт містить магній, кальцій, калій та залізо, також вітаміни А, С і К. Тому позитивно впливають на роботу всього організму, захищаючи від хвороб серця, нервової системи та діабету ІІ типу.

Цей продукт містить магній, кальцій, калій та залізо, також вітаміни А, С і К. Тому позитивно впливають на роботу всього організму, захищаючи від хвороб серця, нервової системи та діабету ІІ типу. Соя має в собі велику частку білка рослинного походження, тому вкрай важлива для здоров’я і не шкодить фігурі. А ще за рахунок вмісту магнію добре впливає на роботу серця та мозку.

має в собі велику частку білка рослинного походження, тому вкрай важлива для здоров’я і не шкодить фігурі. А ще за рахунок вмісту магнію добре впливає на роботу серця та мозку. Квасоля. Цей продукт необхідно ввести до свого раціону, оскільки він багатий на магній та клітковину. При дотриманні дієти квасоля стане тією їжею, яка надовго насичує організм, але не шкодить фігурі.

Цей продукт необхідно ввести до свого раціону, оскільки він багатий на магній та клітковину. При дотриманні дієти квасоля стане тією їжею, яка надовго насичує організм, але не шкодить фігурі. Сочевиця і нут, як і всі бобові, корисні для організму завдяки вмісту цинку, заліза та рослинного білка. Ці продукти впливають на міцність кісток та нігтів, роблять шкіру еластичною, запобігаючи передчасному старінню.

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