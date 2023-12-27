Здоров’я серця, м’язів, мозку та кісток: навіщо людині потрібен магній

Завдяки достатній кількості магнію в організмі, ми не маємо проблем із кістками, судинами та нервами.
Магній – це вкрай важливий мікроелемент для нашого здоров’я. Якщо його не вистачає в організмі, це може призвести до ряду проблем із м’язами, нервовою та серцево-судинною системою. Розповідаємо з посиланням на WebMD, у чому користь магнію, що він лікує, в яких міститься продуктах.
У чому користь магнію для організму людини
Роль магнію неоціненна для нашого здоров’я, оскільки він позитивно впливає на роботу всіх внутрішніх систем організму. Тому допомагає попередити ризики багатьох захворювань.
- Нормалізує рівень цукру в крові.
- Зміцнює кістки, захищає від утрати кісткової маси, створює нові кісткові клітини.
- Відновлює енергетичний баланс в організмі.
- Підтримує імунну систему на високому рівні.
- Бореться із запаленнями та допомагає швидше заживати ранам.
- Запобігає розвитку захворюванням серця, артриту і діабету.
- Налагоджує роботу серця, зміцнює кровоносні судини.
- Знижує рівень «поганого» холестерину, підвищуючи «хороший».
- Захищає від головного болю, допомагаючи розширяти кровоносні судини головного мозку.
У яких продуктах міститься магній
- Горіхи й насіння. Арахіс, пекан, мигдаль, кеш’ю, льон, насіння гарбуза та соняшника містять велику кількість магнію, рослинних жирів та клітковини, тому ці продукти треба обов’язково включати у свій щоденний раціон.
- Цільнозернові продукти. Завдяки вмісту клітковини та магнію цільнозерновий хліб, вівсянка, коричневий рис позитивно впливають на рівень енергії в організмі, не додаючи зайвої ваги.
- Авокадо окрім магнію містить ряд вітамінів групи В, рослинні жири та клітковину, які налагоджують роботу серця.
- Темна листова зелень. Цей продукт містить магній, кальцій, калій та залізо, також вітаміни А, С і К. Тому позитивно впливають на роботу всього організму, захищаючи від хвороб серця, нервової системи та діабету ІІ типу.
- Соя має в собі велику частку білка рослинного походження, тому вкрай важлива для здоров’я і не шкодить фігурі. А ще за рахунок вмісту магнію добре впливає на роботу серця та мозку.
- Квасоля. Цей продукт необхідно ввести до свого раціону, оскільки він багатий на магній та клітковину. При дотриманні дієти квасоля стане тією їжею, яка надовго насичує організм, але не шкодить фігурі.
- Сочевиця і нут, як і всі бобові, корисні для організму завдяки вмісту цинку, заліза та рослинного білка. Ці продукти впливають на міцність кісток та нігтів, роблять шкіру еластичною, запобігаючи передчасному старінню.
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