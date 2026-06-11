«Здорова» їжа з неприємним сюрпризом: 7 продуктів, що провокують здуття живота

Здуття живота / © Credits

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Деякі продукти, які вважаються корисними для здоров’я та схуднення, можуть провокувати здуття живота та дискомфорт у травній системі. Дієтолог Олівер Гобл назвав сім популярних продуктів, після вживання яких у чутливих людей нерідко з’являються неприємні симптоми.

Про це повідомило видання Daily Mail.

За словами дієтолога, одними з найчастіших «прихованих» причин здуття є протеїнові батончики. Попри репутацію здорового перекусу, деякі з них містять цукрові спирти, штучні підсолоджувачі та високооброблені джерела білка. Крім того, у складі таких продуктів нерідко є гороховий протеїн і порошок кореня цикорію — джерела ферментованих вуглеводів (FODMAP), які можуть спричиняти надлишкове газоутворення.

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Ще одним продуктом зі списку став ароматизований грецький йогурт із високим вмістом білка. Сам йогурт не завжди є причиною проблем із травленням, однак додані підсолоджувачі можуть викликати здуття живота або дискомфорт у чутливих людей.

Дієтолог також радить звернути увагу на солодощі та жувальну гумку без цукру. Такі продукти часто містять сорбіт, ксиліт або мальтит — цукрові спирти, які можуть провокувати газоутворення та інші неприємні симптоми з боку травної системи, особливо у разі регулярного вживання.

До переліку несподівано потрапили й яблука. Попри те, що вони багаті на клітковину та поживні речовини, у їхньому складі є природні цукри та ферментовані вуглеводи, які деякі люди переносять гірше. Через це після вживання яблук може з’являтися відчуття здуття.

Окремо Гобл згадав нут і хумус. Ці продукти є хорошим джерелом рослинного білка та клітковини, проте вони часто асоціюються зі здуттям живота. Особливо це стосується людей, які різко збільшують кількість бобових у своєму раціоні.

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Ще одна категорія продуктів — низькокалорійні снеки-батончики. Для посилення відчуття ситості виробники часто додають до них додаткову клітковину. Хоча вона має свої переваги, деякі її види добре ферментуються в кишківнику та можуть спричиняти здуття, особливо за регулярного споживання.

Також дієтолог звернув увагу на великі салати та сирі овочі. За його словами, броколі, сира цибуля та великі порції листової зелені містять багато корисних речовин, однак для деяких людей можуть бути складними для перетравлення. Через це після великої порції салату іноді виникає відчуття важкості та здуття живота.

Водночас експерт наголошує, що поява таких симптомів не означає, що перелічені продукти потрібно виключати з раціону. Більшість із них залишаються поживними та корисними. За словами Гобла, важливо враховувати індивідуальні особливості організму, адже навіть здорова їжа інколи може викликати проблеми з травленням у чутливих людей, особливо якщо вживати її у великих кількостях.

Нагадаємо, кімчі вже давно відома як страва, що позитивно впливає на травлення. Водночас нові дослідження вказують на ще одну потенційну користь: під час експериментів науковці отримали обнадійливі результати щодо здатності продукту сприяти виведенню нанопластику з кишківника.

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