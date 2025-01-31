Здорове харчування для всієї родини: поради від лікарки

Організація харчування для всієї родини за умови, що воно має бути здоровим, процес складний. Членам сім'ї доведеться шукати компроміс та домовлятись, щоб харчування покривало потреби кожного.

Про це розповіла лікарка-терапевтка та дієтологиня Олеся Добрянська у подкасті "Говорять медики" від МОЗ України.

"Домовитися, щоб не було так, як Щука, Лебідь і Рак. Дитина хоче того, у чоловіка взагалі свої потреби набрати вагу, бо худесенький, а жінка хоче знизити вагу. Треба сісти, домовитися, які мають бути компроміси, що ми їмо, як можна це все поєднати, щоб була не лише мама, я перепрошую, у нас тато має залучатися всюди і в харчування теж. І, відповідно, від цього складати раціон. Мама і тато мають бути такою рольовою моделлю для своєї дитини", - зазначає лікарка.

За її словами, стосунки з їжею для дитини формують саме батьки. Окрім того, що варто показувати власним прикладом, не забувайте хвалити власну дитину. Не фокусуйте увагу на постійні потребі зі схуднення.

Добрянська додає, що кожна людина повинна сама для себе усвідомити, чому вона хоче схуднути, чому вона хоче дотримуватись здорового харчування. Це повинен бути усвідомлений вибір людини, а не навіювання блогерами, інфлюєнсерами чи модою.

"Я часто запитую пацієнтів: "Чому ви хочете схуднути? Чому ви хочете притримуватись здорового харчування?". Відповідають: "Та я не знаю". Все, можна далі не йти. Я кажу: "Це ваше домашнє завдання. Обдумуйте, запишіть на листочку, чому ви хочете це робити?". Це те, що буде рушійною силою в ті моменти, коли вам хочеться здатися, опустити руки, - наголошує дієтологиня.

Нагадаємо, Олеся Добрянська відповіла, чи варто категорично відмовитись від цукру та нездорової їжі. Лікарка відповіла за запитання про шкідливу їжу.

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