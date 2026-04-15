Здорові, але небезпечні для фігури: 7 продуктів, які легко переїсти

Авокадо / © pexels.com

Реклама

Деякі продукти, які вважаються корисними, можуть непомітно призводити до переїдання. Дієтологи пояснюють: причина не в «шкідливості», а у поєднанні високої калорійності та низької ситності окремих продуктів. У результаті навіть збалансований раціон може містити надлишок калорій.

Про це повідомило видання Verywellhealth.

До таких продуктів належить суміш горіхів, насіння та сухофруктів. Вона містить корисні жири, клітковину, вітаміни та мінерали, однак є досить калорійною. Особливо це стосується варіантів із підсолодженими сухофруктами або шоколадом — вони стимулюють часті перекуси. Фахівці радять не їсти такі суміші безпосередньо з пакета, а відміряти порцію в окрему тару.

Реклама

Авокадо та страви на його основі, зокрема гуакамоле, також входять до цього переліку. Вони багаті на мононенасичені жири, клітковину, калій та антиоксиданти, що позитивно впливають на серце, травлення і рівень цукру в крові. Водночас один плід може містити близько 300 калорій, тому дієтологи рекомендують контролювати кількість і поєднувати його з білковими продуктами.

Горіхові пасти — ще один приклад. Вони містять рослинний білок, клітковину, корисні жири, а також вітамін Е і магній. Таке поєднання поживних речовин сприяє насиченню і стабілізації рівня глюкози. Проте через високу калорійність їх легко з’їсти більше норми, особливо якщо вживати окремо. Краще додавати їх до фруктів або цільнозернових продуктів.

Смузі часто сприймають як здорову альтернативу перекусам, адже вони дозволяють збільшити споживання фруктів і овочів. Однак у напій нерідко додають калорійні інгредієнти — горіхові пасти, насіння, соки, молоко чи авокадо. Через рідку форму такі напої швидше споживаються і засвоюються, тому не завжди дають тривале відчуття ситості.

Сухофрукти також можуть стати причиною переїдання. Вони містять ті самі вітаміни, мінерали й антиоксиданти, що й свіжі фрукти, але без води їхній об’єм значно менший. Через це легко з’їсти кількість, еквівалентну кільком порціям свіжих плодів. Щоб уникнути цього, фахівці радять поєднувати сухофрукти з білковими продуктами.

Реклама

Оливкова олія та інші рослинні олії цінують за вміст корисних жирів і протизапальних сполук, зокрема поліфенолів. Водночас вони залишаються висококалорійними, а під час приготування або заправлення страв їх легко додати більше, ніж планувалося.

Вівсянка — ще один продукт, який часто вважають універсальним варіантом для сніданку. Вона містить клітковину, зокрема бета-глюкан, що підтримує здоров’я серця та допомагає регулювати рівень цукру в крові, а також вітаміни групи В, залізо і магній. Однак через переважання вуглеводів і невелику кількість білка та жирів вона не завжди забезпечує тривале насичення, що може спонукати до додаткових перекусів.

Щоб уникнути переїдання навіть корисних продуктів, дієтологи рекомендують формувати раціон із поєднанням білків, жирів і клітковини — це допомагає уповільнити травлення та довше зберігати відчуття ситості. Також важливо контролювати порції, викладати їжу на тарілку замість споживання «на ходу», їсти без відволікань і звертати увагу на сигнали голоду та насичення.

Нагадаємо, один-два ківі на день можуть покращити травлення та забезпечити організм важливими мікроелементами. Експерти розповіли про користь і можливі ризики.