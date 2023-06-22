Здоровий сон: експерт пояснив, скільки годин сну нам потрібно у різному віці

Кожен має встановити для себе графік сну і дотримуватися його щоденно.

Експерти вважають, що оптимальний час сну для людей змінюється залежно від їхнього віку. І для кожної вікової категорії корисним буде зовсім інший час нічного відпочинку. Скільки ж часу потрібно спати саме вам, розповів спеціаліст зі сну.

Про це пише TechRadar.

“Незалежно від вашого віку, основні рекомендації щодо сну є універсальними”, — пояснює доктор Петер Полос, лікар-спеціаліст зі сну. “Кожен повинен намагатися встановити постійний графік сну і пробудження та дотримуватися його щоденно”.

За його словами, наш графік сну може змінюватися на різних етапах життя з різних причин — через роботу, подорожі тощо.

“Проте, — додає лікар, — ви повинні зробити дотримання регулярного розкладу сну пріоритетом. Регулярність розкладу може допомогти компенсувати випадки, коли ви спали менше. Ця регулярність допомагає підтримувати наш циркадний ритм — внутрішній годинник, який керує багатьма функціями нашого тіла”.

Скільки вам потрібно спати в підлітковому віці?

Наші циркадні ритми змінюються після статевого дозрівання, тобто підлітки хочуть лягати спати пізніше. “Загалом ми рекомендуємо підліткам спати 8-10 годин, — каже доктор Полос. — Звичайно, є проблеми з цим, наприклад, у школі та коледжі”.

Оскільки підлітки часто недосипають протягом тижня, вони зазвичай сплять більше у вихідні, що може погіршити ситуацію, оскільки вони більше не дотримуються графіка сну. Нестача сну у підлітків може призвести до проблем:

- сонливість вдень

- погані когнітивні здібності

- проблеми зі шкірою

- поганий контроль імпульсів

- знижений емоційний контроль

Скільки вам потрібно спати в дорослому віці?

“7-8 годин — рекомендований діапазон для дорослих, — пояснює доктор Полос. — Звичайно, якщо ви можете більше спати, це добре. Зрозуміло, що 6 або менше годин сну на регулярній основі є недостатнім і має наслідки”.

Дослідження показують, що існує низка захворювань, пов’язаних із недосипанням. Серед них:

- безсоння

-синдром неспокійних ніг

- нарколепсія

- обструктивне апное уві сні

- порушення циркадного ритму

- депресія

Рівень депресії найвищий серед 18-25-річних, і близько 7,4% у цій віковій групі будуть серйозно думати про самогубство. І зв’язок між сном і депресією є складним, тому що люди, які страждають від депресії, часто мають проблеми із засинанням і збереженням сну.

Це може призвести до замкнутого кола, тому важливо звернутися по допомогу, перш ніж це стане серйозною проблемою. Тривога також може перешкоджати спокійному сну, і особливо поширена серед дорослих.

Скільки вам потрібно спати в літньому віці?

Дослідження показують, що літні люди сплять не так добре, як молоді. Це пов’язано з різними факторами, зокрема такими захворюваннями, як синдром неспокійних ніг, або ліками від інших проблем, які заважають спати.

Доктор Полос рекомендує людям похилого віку прагнути спати таку ж кількість часу, як і дорослі (7-8 годин): “Загалом люди похилого віку зазвичай раніше лягають спати й прокидаються раніше, ніж молоді. Вони також можуть досягти загальної добової норми сну, подрімавши, що часто зустрічається у літніх людей. Наприклад, якщо ваш нічний сон здається коротким, його можна компенсувати, подрімавши”.

Старіння і порушення сну

“Сон має вирішальне значення для нашого загального здоров’я та добробуту, а депривація сну, включно з літніми людьми, з часом може призвести до загального погіршення фізичного здоров’я, — пояснює доктор Полос. — Це може вплинути на багато функцій нашого організму, наприклад, на метаболічні, неврологічні, психологічні та імунологічні системи”.

За його словами, з віком ваш режим сну змінюється, і ви можете бути більш схильними до певних розладів сну: “Наприклад, безсоння може бути спричинене такими медичними проблемами, як апное під час сну, вживання ліків, стимуляторів, як-от кофеїн, алкоголь, і погане середовище для сну. Налагодження умов сну та уникнення дрімання вдень може допомогти. Варто ще раз повторити, що незважаючи на те, що режим сну змінюється з віком, порушення сну та прокидання втомленим щодня не є частиною нормального старіння”.

Скільки потрібно спати жінкам під час вагітності?

В середньому жінкам потрібно приблизно на 20 хвилин більше спати за ніч, ніж чоловікам. А під час вагітності жінкам потрібно ще більше спати, особливо в першому триместрі. Це пов’язано з підвищенням рівня гормону прогестерону, а також метаболічними змінами, через які проходить організм.

В першому триместрі майбутнім мамам можуть не дати заснути судоми й нудота, а також часте сечовипускання. Вони зазвичай краще сплять протягом другого триместру, хоча судоми ніг і печія можуть бути проблемою. У третьому триместрі сон знову погіршується через такі проблеми, як синдром неспокійних ніг, часте сечовипускання і біль у попереку.

Після пологів багатьом молодим матерям стане легше спати (хоча й на короткий проміжок часу!). Грудне вигодовування позитивно впливає на сон, оскільки пролактин (гормон, який сприяє лактації) сприяє сну. Мозок також намагатиметься компенсувати дефіцит сну якнайшвидше, коли мами отримають можливість виспатися.

Нагадаємо, вчені встановили, який зв’язок між проблемами зі сном та ризиком інсульту.

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