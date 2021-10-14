Здоровий сон: скільки годин треба спати дорослим та дітям

30-40% свого життя ми проводимо уві сні.

Сон — це базова потреба кожної людини та, за словами вчених, запорука якісного і тривалого життя. За відсутності сну людина навіть може померти, а недосипання може призвести до набирання ваги, проблем із серцем і навіть депресії. На думку експертів, проблеми зі сном є глобальною епідемією, яка загрожує здоров'ю та якості життя до 45% населення світу.

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ТСН.ua зібрав актуальну інформацію про сон та розповідає, скільки часу потрібно спати дітям та дорослим та чим небезпечне недосипання.

Скільки потрібно спати дорослим

Дорослі мають спати щонайменше 7 годин на добу. Декому замало навіть цього: молодь і люди з хронічними недугами потребують 9 годин сну. І лише невеликій кількості людей достатньо спати менше ніж 6 годин на добу, що зумовлено генетичними факторами.

Тривалість сну для дітей

Дітям для повноцінного відпочинку потрібно спати від 8 до 17 годин залежно від віку. Максимальна кількість годин сну необхідна новонародженим — 14-17 годин на добу. Немовлята віком від 4 місяців і до року мають спати 12-16 годин. 1-2-річні діти мають відпочивати до 14 годин на добу, малюки 3-5 років — не менше 10 годин. Діти шкільного віку (6-12 років) повинні спати 9-12 годин на добу. Щодо підлітків (діти 13-18 років), то їхній сон має становити не менше 8 годин на добу.

Міністерство охорони здоров’я України

Чому треба спати не менше 7 годин на добу

Повноцінний сон необхідний для підтримки фізичного та емоційного здоров'я людини. Як повідомляє, МОЗ, якщо ви спатимете менше ніж 7 годин на добу, то підвищите ризик розвитку хронічних захворювань, зокрема:

діабету;

серцево-судинних захворювань, інсульту, високого кров'яного тиску;

збільшення ваги та ожиріння;

порушення імунної системи;

погіршення психічного здоров'я, депресії.

Також недостатня кількість сну може вплинути на вашу здатність ухвалення рішень, збільшити ризик виникнення аварій на дорозі, призвести до помилок.

Нові дослідження свідчать про зв'язок між передчасним старінням клітин і поганим сном. Теломери — кінцеві ділянки хромосом, що виконують захисну функцію. Мала довжина теломер пов’язана з передчасним клітинним старінням і, як правило, підвищеним ризиком раку. Цікаво, що люди з порушеннями сну мають коротші теломери, а отже їхні проблеми зі сном є ще одним чинником передчасного старіння клітин.

Чого не варто робити перед сном

Сон — це особливий стан організму, коли відновлюються сили й енергія. Його якість залежить від поведінки і, якщо є порушення сну, погіршується самопочуття й загальний стан, що призводить до хвороб та психічних розладів. Щоб цього не відбувалося і до вас не прийшло безсоння, варто:

відмовитися від алкоголю та куріння перед сном;

уникати кофеїну за 6 годин до сну;

не вживати важку, гостру, солодку їжу за 4 години до сну;

регулярні фізичні вправи протягом дня позитивно вплинуть на ваш сон, проте не варто тренуватись безпосередньо перед сном;

прибрати електронні пристрої, зокрема, телевізори, комп’ютери, смартфони зі спальні, або принаймні вимикати їх за 30 хвилин до сну;

якщо ви відчуваєте складнощі з нічним сном, не варто спати вдень;

якщо ви відчуваєте сонливість, не сідайте за кермо.

Якщо порушення сну триває понад один місяць, а зміна режиму не допомогла покращити сон, потрібно звернутися до лікаря і не займатися самолікуванням, яке може ще більше нашкодити самопочуттю та здоров'ю.

Як добре виспатися та подолати безсоння - сомнолог

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