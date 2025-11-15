Зелена кава чи звичайна: яка між ними різниця та що корисніше

Напій насправді заслуговує найвищих похвал / © Pixabay

Зелена кава, багата на корисні для здоров’я рослинні сполуки, може сприяти зниженню ваги та зниженню ризику хронічних захворювань, таких як діабет.

Про це пише видання e.vnexpress.net.

Зелені кавові зерна необхідно обсмажити, щоб розвинути смак і аромат, з якими знайомі кавомани, перш ніж їх можна буде заварити.

Процес обсмаження кави створює смаки, які ми всі знаємо та любимо. Він змінює хімічний склад, що дозволяє молоти та заварювати каву. Процес видаляє вологу та робить зерна більш крихкими та легшими для подрібнення. Зелені необсмажені кавові зерна, навпаки, не підійдуть для вашої кавомолки. Як наслідок, більшість інструкцій щодо «заварювання» зелених кавових зерен часто пропонують кип’ятити або замочувати їх цілими, не подрібнюючи. Перед обсмажуванням ви не відчуєте того аромату, який асоціюється з кавою. Процес обсмажування виявляє його під впливом високих температур.

Крім того, зелена кава має нижчий вміст кофеїну, ніж звичайна кава. Чашка зеленої кави містить приблизно 25-50% кофеїну, що міститься у стандартній чашці звичайної кави.

Хоча зелена кава та смажена кава походять з одних і тих самих зерен, їхні хімічні профілі суттєво відрізняються. Зелена кава містить вищу концентрацію хлорогенових кислот, сполук, відомих своїми сильними антиоксидантними та протизапальними властивостями, які, як вважається, забезпечують кілька переваг для здоров’я.

Зниження ваги

Екстракт зеленої кави продається як добавка для схуднення. Деякі дослідження за участю мишей показали, що він значно знижує загальну масу тіла та накопичення жиру.

Однак для того, щоб зробити остаточні висновки, необхідні більш комплексні дослідження на людях.

Зниження ризику діабету та серцевих захворювань

Хлорогенові кислоти в зеленій каві можуть допомогти знизити ризик хронічних захворювань, таких як діабет та серцеві захворювання. Наприклад, дослідження людей з метаболічним синдромом — поєднанням факторів, що підвищує ризик серцевих захворювань та діабету — спостерігало значне покращення рівня цукру в крові натщесерце, артеріального тиску та обхвату талії у учасників, які споживали 400 мг екстракту зеленої кави без кофеїну двічі на день.

Контроль артеріального тиску

Дослідження, задокументовані в Національній медичній бібліотеці США, показують, що вживання зеленої кави значно знижує артеріальний тиск, що особливо відзначається у здоровій групі учасників дослідження.

