Зелений чай: шість побічних ефектів для здоров'я

Чай є невід’ємною частиною наших прийомів їжі / © Associated Press

Зелений чай корисний, але може завдати шкоди у разі надмірного споживання (понад 3-4 чашки на день) або для людей із певними захворюваннями (серце, печінка, нирки, виразка), через вміст кофеїну (теїну), що викликає тривожність, безсоння, підвищує тиск.

Про це пише sciencedirect.com.

Експерти назвали основні недоліки вживання зеленого чаю:

Збуджує нервову систему. Напій протипоказаний тим, хто схильний до тахікардії, безсоння, страждає на підвищену збудливість.

Підвищує кислотність шлункового соку. Напій протипоказаний людям з хронічними хворобами шлунково-кішківного тракту (наприклад, гастрит, виразка шлунка, пухлини).

Категорично не рекомендується вживати зелений чай натщесерце. Адже при цьому істотно підвищується секреція шлунка, й він за відсутності їжі починає перетравлювати сам себе. Краще пийте зелений чай через 30-60 хвилин після їди. В такому випадку він буде тільки допомагати процесу травлення

Не запивайте зеленим чаєм таблетки, тому що це зменшить або навіть нівелює їхній ефект

Ніколи не пийте зелений чай з алкоголем. Навіть вино та зелений чай не варто поєднувати, адже це суттєво підвищує навантаження на нирки

Зниження засвоєння заліза. Катехіни у складі зеленого чаю мають потужні антиоксидантні властивості, але можуть заважати організму засвоювати залізо з їжі. У людей із низьким рівнем заліза це іноді спричиняє залізодефіцитну анемію.

Більшість дорослих можуть вживати зелений чай щодня без шкоди для здоров’я. Лікарі рекомендують не перевищувати 400 мг кофеїну на добу. Одна чашка зеленого чаю містить приблизно 22−40 мг.

