Скаржилася на задишку: 24-річній жінці видалили незвичайну пухлину вагою 32 кг – фото

Вона навіть не підозрювала про її існування.

У Німеччині жінці видалили гігантську пухлину яєчника вагою 32 кг після появи задишки та загального почуття тяжкості.

Про це пише Mirror.

24-річна пацієнтка звернулася до лікаря після того, як у неї з'явилася низка незвичайних симптомів, зокрема втрата ваги. Пізніше з'ясувалося, що у неї був надто великий яєчник, який також прикріплювався до її кишківника та сполучних тканин органів.

Лікарі вирішили негайно оперувати, оскільки, якби пухлині дали спокій, у неї могли виникнути серйозніші проблеми зі здоров'ям. Після тривалої та виснажливої процедури лікарі Університетської жіночої клініки у Магдебурзі успішно видалили наріст.

Жінці видалили пухлину вагою 32 кг / Фото: Jam Press/University Women's Hospital Magdeburg

Доктор Атанас Ігнатов сказав, що це цистаденома, тип доброякісної пухлини, що розвивається з тканин яєчника.

"Пухлина такого розміру вкрай незвичайна, оскільки жінки зазвичай звертаються за медичною допомогою на ранній стадії. Пацієнтка боялася операції. Хочу наголосити, що постраждалим жінкам не слід боятися. У нас вони у надійних руках. Наша клініка орієнтована на надання високоспеціалізованої медичної допомоги. Раннє виявлення є ключем до успішного лікування і ми підтримуємо наших пацієнтів у цьому важливому аспекті профілактичної охорони здоров'я".

Після операції у пацієнтки не виникло жодних ускладнень, і за тиждень їй навіть дозволили залишити лікарню.

Читайте провідні новини дня:

Цистаденома зустрічається неймовірно рідко, оскільки її зазвичай виявляють під час сканування, щоб виявити щось інше. У цьому випадку пухлині дозволяли рости протягом тривалого часу, залишаючись непоміченою.

Прогноз зазвичай сприятливий, але в поодиноких випадках може призвести до перекруту яєчника або розриву кісти. У більшості випадків кісти яєчників зникають самі протягом декількох місяців, і наступне УЗД має підтвердити це. Вони також не повинні заважати завагітніти в пізнішому віці, хоча можуть ускладнити зачаття.

Нагадаємо, студент протягом 4 днів не знав про кулю в мозку. Він думав, що в голову влучив камінь.

Читайте також: