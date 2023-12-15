Не любила пити воду: жінці видалили з нирки понад 300 каменів – фото

Їхній розмір був від 5 мм до 2 см.

20-річна жінка з Тайваню нещодавно перенесла операцію з видалення не менше 300 дрібних каменів із правої нирки.

Про це пише Oddity Central.

На початку грудня Сяо Юй госпіталізували до лікарні міста Тайнань після того, як вона поскаржилася на сильний біль у попереку. Вона також мала лихоманку, а аналіз крові показав незвичайно високу кількість лейкоцитів. Лікарі призначили комп'ютерну томографію, яка показала, що права нирка Сяо сповнена рідини і каміннями.

Камені у нирці 20-річної жінки / Фото: Chi Mei Hospital

Їй призначили антибіотики, потім злили рідину з нирки і провели мінімально інвазивну операцію.

У результаті лікарі витягли понад 300 каменів розміром від 5 мм до 2 см.

Камені у нирці 20-річної жінки / Фото: Chi Mei Hospital

Хоча існує безліч факторів, які можуть призвести до утворення каменів у нирках, у конкретному випадку пацієнтка взагалі не любила пити воду, натомість надавала перевагу солодким чаям та сокам. Це спричинило хронічне зневоднення - стан, під час якого сеча стає більш концентрованою, а мінерали в ній кристалізуються, утворюючи камені.

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