Жінці, яка втратила язик через рак, зробили новий з її руки: тепер на ньому є тату (фото)

Жінка, що втратила язик через рак, відновила його з плоті з лівої руки — і тепер на ньому є татуювання.

Про це пише New York Post.

52-річна Дженніфер Александер розповіла, що коли їй було 37, у неї діагностували рак язика першої стадії. Більш ніж десять років до цього вона мала рецидивну лейкоплакію — болісну білу пляму язика, спричинену ВПЛ. Але в серпні 2009 року у неї розвинулася пухлина розміром із чорницю, і вона поквапилася до стоматолога, де їй зробили біопсію.

Після операції 21 серпня 2009 року з видалення пухлини рак повертався двічі – у жовтні 2017 року та жовтні 2019 року.

Дженніфер Александер / Фото: SWNS

У березні 2020-го вона вирішила зробити операцію з реконструкції язика, щоб запобігти повторному росту пухлини — для цього їй видалили шматок плоті з лівої руки і пришили його до решти язика.

Тепер її язик — це шматок плоті із синім татуюванням зірки на ньому, як на її лівій руці. Дженніфер втратила 60 відсотків своїх смакових рецепторів і мала заново вчитися говорити, співати і їсти.

Дженніфер Александер / Фото: SWNS

Мешканка Атланти, США, сказала: "Після моєї четвертої операції у березні 2020 року я навіть не могла вимовити своє ім'я до 2022 року. Мені довелося звернутися до логопеда, щоб знову навчитися їсти та говорити. Я втратила 60 відсотків смакових відчуттів. Іноді, коли я їм таку їжу, як морозиво, мені доводиться чекати, поки мій мозок надішле сигнал "холод", перш ніж я зможу зрозуміти, що це таке".

Лейкоплакія у Дженніфер почалася з великої білої плями на язику, і вона відчувала печіння, якщо до неї торкалася якась їжа чи напій. Попри те, що жінка знала, що їй потрібно стежити за цим, Дженніфер каже, що вона "жила в запереченні", коли пляма перетворилася на пухлину 2009-го. Вона ігнорувала це протягом декількох тижнів – поки її тітка Енн, якій тоді було 60 років, не наполягла, щоб вона відвела Дженніфер до стоматолога.

"Він глянув на мене один раз і, хоча не хотів, щоб я хвилювалася, сказав, що, на його думку, це рак", - пригадала американка. "Він зателефонував ЛОР-лікарю та підготував усе для встановлення діагнозу просто зараз. Він сказав: "З вами все буде гаразд, але я кажу вам зараз, це безумовно рак".

Дженніфер Александер / Фото: SWNS

Дженніфер зробила біопсію, яка підтвердила, що має рак язика першої стадії, спричинений ВПЛ, що підтвердили її лікарі. Завдяки ранньому втручанню медиків єдиним лікуванням, яке їй знадобилося, була операція з максимально можливого видалення пухлини, і їй ніколи не була потрібна хіміотерапія або радіотерапія.

21 серпня 2009 року лікарям вдалося видалити частину пухлини. Але хвороба поверталася двічі 2017-го та 2019 року.

Дженніфер сказала: "Вони не видаляли достатньо – це була одна погана клітина, яка розмножувалася знову і знову. До третьої операції я була зла, бо не хотіла бути взірцем раку. Я вирішила вчинити по-іншому і вирішила, що мені вирізають половину язика та реконструюють його. Мені сказали, що після цього я сильно схудну через те, що не зможу їсти. Я не боялася цього – я відчувала, що мені в будь-якому випадку потрібно трохи схуднути".

Перед операцією Дженніфер у березні 2020 року вона набрала 4,5 кг, але, за її словами, після цього вона втратила 31 кілограм через те, що могла жити лише на протеїнових коктейлях.

Їй сказали, що хірург візьме шматок плоті з її лівої руки, щоб реконструювати язик, бо вона правша. Попри це, вона не почувалася невпевнено і була рада "повернути собі життя".

Дженніфер Александер / Фото: SWNS

"Я три місяці не їла і не говорила", - сказала вона. "Я ходила до логопеда, щоби знову навчитися говорити. Мені довелося висовувати язик і вправляти його в роті. Я працювала з дієтологом, щоб максимально покращити свій раціон — я не хотіла трубочку, тож жила на протеїнових коктейлях. Мені довелося заново привчати щелепу до жування, практикуючись. Тепер я можу їсти дрібнішу їжу, наприклад, моркву та оливки".

Дженніфер каже, що найкращою терапією для її промови було репетирувати співи її улюбленої пісні Міранди Ламберт — Settling Down.

Її нове "татуювання язика" у минулому спричиняло в неї деякі проблеми — зокрема, коли його зупиняв офіцер, який думав, що татуювання — це пігулка.

"Ніщо в цьому мене не турбує", - сказала Дженніфер. "Я була набагато невпевненішою, коли мій язик мав більш понівечений вигляд".

Головна мета Дженніфер – розповісти людям молодше 40 років про рак язика, зокрема про симптоми, на які слід звертати увагу.

Вона сказала: "Я звертала б увагу на будь-які білі плями. Якщо ви нічого не робите для схуднення, це проблема. Якщо ви не тренуєтеся і не їсте краще, а просто втрачаєте 13 кг без причини — причина є. Остерігайтеся рота, що кровоточить, болю в щелепі — якщо у вас ВПЛ, пройдіть щорічний огляд".

Нагадаємо, ветеранка армії стала невпізнанною після того, як покрила 99,98% тіла тату. Вона побила рекорди за кількістю татуювань та модифікацій тіла.

Читайте також: